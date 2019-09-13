من أعلى القربات إلى الله.. ما هي قيمة الإنفاق على التعليم ودراسة الأبناء.. فيديو

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن سد حاجات الأمم من العلوم والمعارف الدينية والثقافية والطبية وجميع المجالات من فروض الكفايات لأن مصالح البلاد والعباد تتردد بين الواجب العيني والكفائي.



وأضاف وزير الأوقاف، في خطبة الجمعة بمسجد الفتح بمدينة الزقازيق، أن ما ينفق على التعليم سواء بالتبرع لبناء مدرسة من أعلى القربات إلى الله لأن الأوطان لا تبنى إلا بالعلم حتى لو كان الإنفاق على تعليم الأبناء، والنبي يقول في حديثه الشريف "بنتان من أدبهن وأحسن إليهن كن سترا له من النار".



وأشار إلى أنه لابد أن نعيد القيم إلى أبنائنا ونؤكد أن احترام المعلم عنصر لابد منه لإنجاح العملية التعليمية والجرأة والتطاول على المعلم أولى خطوات التراجع بالعملية التعليمية.