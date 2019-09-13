علي جمعة يوضح أحكام صلاتي القيام والتهجد والفرق بينهما

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، مفتي الديار المصرية السابق، إن الفقهاء اصطلحوا على أن قيام الليل يعني قضاؤه ولو ساعة بالصلاة أو غيرها, ولا يشترط أن يكون مستغرقا لأكثر الليل.



وأوضح جمعة في منشور له على صفحته الرسمية على فيس بوك، أن العبد إذا صلى ركعتين بعد العشاء بنية قيام الليل حصل له السنة، ولا تشترط الإطالة، لافتًا إلى أن صلاة قيام الليل أو صلاة الليل أعم من صلاة التهجد، فكل تهجد قيام ليل، وليس العكس.



وأضاف أن الفقهاء اصطلحوا على أن صلاة التهجد تعني صلاة التطوع في الليل بعد النوم، ويؤيد ذلك ما رواه عن الحجاج بن عمرو بن - رضي الله عنه - صاحب رسول الله ﷺ قال: «أبحسب أحدكم إذا قام من الليل يصلي حتى يصبح أنه قد تهجد؟ إنما التهجد المرء يصلي الصلاة بعد رقدة، ثم الصلاة بعد رقدة، وتلك كانت صلاة رسول الله ﷺ» [رواه الطبراني في الأوسط والكبير].



وتابع عضو هيئة كبار العلماء، أن وقت صلاة التهجد يقع في السدس الرابع من الليل والخامس إذا قسم الليل إلى أسداس، وذلك لقول النبي ﷺ «أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، وأحب الصيام إلى الله صيام داود، كان ينام نصف الليل، ويقوم ثلثه، وينام سدسه، ويصوم يومًا، ويفطر يومًا» [أخرجه البخاري]، مشيرًا إلى أنه إذا قسم الليل إلى نصفين، فالنصف الأخير هو الأفضل، أو الثلث الأخير لمن قسم الليل ثلاثة أقسام.



وأشار إلى أن ما رواه أبو هريرة - رضي الله عنه - عن النبي ﷺ قال: «ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا، حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول: من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟» [رواه البخاري ومسلم].



وأوضح مفتي الديار المصرية السابق، اختلاف الفقهاء في عدد ركعاتها؛ فقد ذهب الشافعية إلى أنه لا حصر لعدد ركعاته لخبر: «الصلاة خير موضوع فمن استطاع أن يستكثر فليستكثر» [رواه ابن حبان والحاكم في المستدرك]، مشيرًا إلى أن خير الكمال هدي النبي ﷺ حيث كان يصلي ثمان ركعات كما روت ذلك السيدة عائشة رضي الله عنها حيث قالت: «ما كان رسول الله ﷺ يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة: يصلي أربعا, فلا تسأل عن حسنهن وطولهن, ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن, ثم يصلي ثلاثا» [أخرجه البخاري ومسلم].



وفي لفظ قالت: «كانت صلاته ﷺ في شهر رمضان وغيره بالليل ثلاث عشرة ركعة, منها ركعتا الفجر».