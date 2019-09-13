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رياضة

مكافحة المنشطات تفاجئ المنتخبات المشاركة ببطولة العالم للكرة الطائرة في مصر

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 03:32 م
المنظمة المصرية لمكافحة
المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات
عبدالله هشام
تواجد اليوم الجمعة في صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، فريق من المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات خلال منافسات بطولة العالم للناشئات للكرة الطائرة.

وجاء تواجد المنظمة بشكل مفاجئ للجميع من أجل سحب عينات من لاعبات المنتخبات المشاركة في بطولة العالم للكرة الطائر .

وتواجدت الدكتور هانم أمير مدير عام المنظمة وكان في استقبالها المهندس محمد سويدان مدير الصالة.

وتحرص إدارة نادي القناة على توفير كل الإمكانيات المتاحة بتكليف من سيادة الفريق اسامة ربيع من أجل الخروج بالبطولة بالشكل المشرف.

يذكر أن المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات تتواجد باستمرار في مختلف الأحداث الرياضية ويبذل كامل أفراد المنظمة مجهودا كبيرا من أجل رفع شعار رياضة مصرية نظيفة خالية من المنشطات.

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