الإصابة أصعب وأقوى اختبار.. شريف إكرامي يدعم مؤمن زكريا بهذه الطريقة

وجه شريف إكرامى حارس مرمى النادى الأهلى ومنتخب مصر، رسالة إلى مؤمن زكريا بعد عرض حلقته أمس علي برنامج " اللعيب" عبر قناة ام بي سي مصر وتحدثه عن حالته النفسية.



ونشر إكرامى صورة ل مؤمن زكريا من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر وكتب عليها: "الإصابات هي أصعب وأقوي اختبار لإرادة اللاعب وقوَته لكن عندما تواجه إصابة تهدد مشوارك كلاعب قبل الأوان هنا وَجَب علي الجميع الالتفاف والدعم والمساندة، نحنُ جميعًا في انتظارك يا مؤمن للعودة أقوي مما كنت..ألف سلامه عليك".



ومن المقرّر أن يغادر مؤمن زكريا إلى ألمانيا مطلع الشهر المقبل للخضوع لفحص طبي كامل، خاصة في الجهاز العصبي لإيضاح كافة الأمور الخاصة به وموقفه من العودة للملاعب.

