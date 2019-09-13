كورال ذوى القدرات الخاصة بتنمية المواهب فى معهد الموسيقى العربية غدا

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر حفلًا لفصل كورال ذوى القدرات الخاصة بمركز تنمية فى الثامنة مساء الغد على مسرح معهد الموسيقى العربية.



يتضمن البرنامج مختارات من مؤلفات الموسيقى العربية القديمة والمعاصرة منها بلاد طيبة ، امسك فى حلمك ، ولا اي كلام ، زيديني عشقًا ، علمونا فى مدرستنا ، كده يا قلبى ، أما براوة ، انا ابن مصر ، إلي جانب بانوراما لاعمال خالد الذكر سيد درويش .. اداء عاصم محمد ، مريم طارق ، عبد الرحمن اشرف ، مهند عماد ، ميري مجدي ، تامر نبيل ، ندي أشرف ، مصطفى السيد ، زياد احمد نبيل ، نورهان عثمان ، سهى مدحت ، ريم هانى ، فرح محمد ، منة محمد وحنين سامح .



يذكر أن مركز تنمية المواهب تأسس في أبريل عام 1992 بهدف الارتقاء بالذوق الفني وتبنى الموهوبين فى مختلف مجالات الفنون ويضم أقساما مختلفة ومتنوعة منها البيانو ، الجيتار ، الباليه ، الكلاكيت ، الغناء الأوبرالى والعربى ، الفلوت ، الفيولينة ، العود ، القانون ، الكمان الشرقى ، الباليه ، الإيقاع ، الكلاكيت ، الفنون التشكيلية وتم استحداث فصول لذوى القدرات الخاصة واعتاد المشاركة خلال الاحتفاليات المتنوعة التى تنظمها دار الأوبرا فى المناسبات المختلفة إلى جانب اقامة حفلات دورية لطلاب الفصول المختلفة تشجيعًا لهم وتقديرًا لجهدهم خلال فترة الدراسة.