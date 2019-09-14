يوفر عملة صعبة للدولة.. برلمانية تشيد بحظر استيراد الأرز من الخارج

أشادت جواهر الشربيني عضو لجنة الزراعة والري، بقرار وزارة التموين بحظر استيراد الأرز خلال العام الحالي استجابة لمطالب المزارعين والمختصين، نظرًا لزيادة معدلات الإنتاج وكفايتها لحاجة السوق المحلي مع توقعات بوجود فائد للعام المقبل.



وأضافت "الشربيني" في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن المزارع المصري يبذل قصارى جهده ليحقق الاكتفاء الذاتي من جميع البذور والمنتجات الزراعية، وتلبية مطالبه لتشجيعه على مزيد من الإنتاج يجعل مصر قادرة على تصدير الفائض إلى الخارج مما يحقق العملة الصعبة للبلد.



وتابعت النائبة قائلة:" الفلاح هو عمود الاقتصاد المصري ولا يوجد قطاع يحقق ما يحققه الفلاح من انتاج ومساهمة في الزيادة الإنتاجية فهو السبب الرئيسي في خروج العيش والارز وغيره من المنتجات الزراعية.



جاء ذلك بعد قرار وزارة التموين بحظر استيراد الأرز خلال العام الحالي، استجابة لمطالب المزارعين والمتخصصين، نظرًا لزيادة معدلات الإنتاج وكفايتها لحاجة السوق المحلي مع توقعات بوجود فائض للعام المقبل.. "بوابة الأهرام" ترصد تداعيات القرار الذي يهدف في الأساس لسهولة تسويق الإنتاج المحلي.