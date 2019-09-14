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برلمان

برلمانية توضح أبرز أهداف المؤتمر الوطني الثامن للشباب

السبت 14/سبتمبر/2019 - 05:06 ص
الرئيس السيسى
الرئيس السيسى
حسن رضوان
أشادت جواهر الشربيني عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، بأهمية المؤتمر الوطني للشباب الثامن المقرر انعقاده بمركز المنارة بالتجمع الخامس، مشيرة انه يساهم بشكل كبير في تصحيح المفاهيم المغلوطة عن مصر حول العالم.

وأضافت "الشربيني" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يسعي بقوة للتواصل مع الشباب لانهم هم المستقبل ولا تقوم الدولة إلا بهم، مؤكدة أن هدف هذا المؤتمر نشر الفكر والوعي والتعاون بين قيادات الدولة والشباب، وتشجيع الشباب على العمل والتميز في جميع المجالات.

واشارت عضو لجنة الزراعة والري بالبرلمان إلى ضرورة أن يشارك الفلاح في مثل هذه المؤتمرات حتى يستفيد من خبراته جميع الفئات من معرفة كيفية زيادة المحصول الإنتاج وترشيد المياه.

يأتى ذلك بعد الاعلان عن المؤتمر الوطني للشباب، انعقاد نسخته الثامنة، السبت الموافق 14 سبتمبر في مركز المنارة للمؤتمرات في القاهرة الجديدة.

وينعقد المؤتمر بحضور 1600 مشارك غالبيتهم من الشباب، حيث سيحضر شباب البرنامج الرئاسي وشباب الجامعات مع شباب السياسيين وشباب المهندسين العاملين في المشروعات القومية، وشباب الأطباء وأيضًا شباب رجال الأعمال.

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