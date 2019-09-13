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ديني

السديس يدعو المعلمين في بداية العام الدراسي الجديد إلى 5 أمور.. فيديو

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 03:29 م
الشيخ الدكتور عبد
الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس إمام وخطيب الحرم المكي
أمل فوزي
قال الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، إمام وخطيب المسجد الحرام، إننا في بداية عام دراسي جديد ندعو المعلمين والمعلمات إلى خمسة أمور.

وأوضح «السديس» خلال خطبة الجمعة اليوم بالحرم المكي بمكة المكرمة، أننا ندعو المعلمين والمعلمات إلى الاهتمام بعلوم العقيدة، وترسيخ عقيدة السَّلف الصَّالح رحمهم الله في نفوس الناشئة قولًا واعتقادًا، واستثمار التقانة والإعلام الجديد واللغات بنشر هذه العقيدة الخالصة الصافية، وتعزيز منهج الوسطية والاعتدال، ومكافحة التطرُّف والإرهاب؛ لننعم جميعًا بالأمن والإيمان والأمان.

وأضاف أن من الأخوة الصادقة الدعوة إلى التضامن الإسلامي والاهتمام بقضايا المسلمين وعلى رأسها قضية فلسطين؛ فهي قضية المسلمين الأولى، ولها مكانتها الدينية والتاريخية، ولهذه البلاد المباركة المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها مواقفها الثابتة تجاه دعمها وإحلال الأمن والسلام في ربوعها.

وتابع: فهي في ضمير الأمة ووجدانها، وتأتي دعوة المملكة حرسها الله لاجتماع عاجل لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي لتؤكد حرص بلاد الحرمين حرسها الله على هذه المعاني السامية للأخوة والتضامن الإسلامي في شتى ربوع المعمورة، وتؤكد أن قضية القدس في قلب ووجدان خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وكل أبناء المسلمين.

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