وزير الأوقاف يخطب الجمعة من الزقازيق.. ويؤكد: سد حاجات الأمم من العلوم من فروض الكفايات.. وأمانة الفتوى تأخذنا إلى طريق البناء والتعمير.. ومعرفة الطبيب نوع الجنين في بطن الأم لا يعد اطلاعا على الغيب

سد حاجات الأمم من العلوم وجميع المجالات من فروض الكفايات

البشر عليهم أن يعمروا الدنيا بالدين من خلال تعلم العلوم المختلفة

أمانة الفتوى تأخذ إلى طريق البناء والتعمير

معرفة الطبيب نوع الجنين في بطن الأم لا يعد اطلاعا على الغيب





أدى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، خطبة الجمعة من مسجد الفتح بمدينة الزقازيق، في حضور الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، والدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية.



وقال وزير الأوقاف، إن سد حاجات الأمم من العلوم والمعارف الدينية والثقافية والطبية وجميع المجالات من فروض الكفايات لأن مصالح البلاد والعباد تتردد بين الواجب العيني والكفائي.



وأضاف الوزير في الخطبة، أن ما ينفق على التعليم سواء بالتبرع لبناء مدرسة من أعلى القربات إلى الله لأن الأوطان لا تبنى إلا بالعلم حتى لو كان الإنفاق على تعليم الأبناء، والنبي يقول في حديثه الشريف "بنتان من أدبهن وأحسن إليهن كن سترا له من النار".



وأشار إلى أنه لا بد أن نعيد القيم إلى أبنائنا ونؤكد أن احترام المعلم عنصر لابد منه لإنجاح العملية التعليمية والجرأة والتطاول على المعلم أولى خطوات التراجع بالعملية التعليمية.



وقال إن معنى قوله تعالى "وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِي إِلَيْهِمْ ۚ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ" لا تعنى سؤال أهل الدين فقط، وإنما سؤال الطبيب في الطب والمهندس في الهندسة، ورجل الدين في أمور الدين.



وأشار إلى أن الله حينما يقول في كتابه "‏‏يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ" فالله كان يستطيع أن يحدد العلم وإنما جعله شاملا عاما لكل العلوم.



وأكد أن البشر عليهم أن يعمروا الدنيا بالدين وينشروا صحيح الدين من خلال تعلم العلوم المختلفة، منوها أن الناس يفهمون خطأ قوله تعالى " إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ" فيظنون أن الله يخشى من العلماء ولكن العكس صحيح فالعلماء هم أشد الناس خشية منه الله.



كما أن الناس يظنون أن المقصود بالعلماء في الآية الكريمة هم علماء الشرع والفقه، وإنما العلماء لفظ شامل لكل علماء العلوم المختلفة.



وقال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن العلم أمانة والكلمة أمانة، فهناك كلمة تحيي أمة وأخرى تهلكها وتوقع وطن في أزمة.



وأضاف، أن النبي قال في خطورة الكلمة "وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار بعد الثريا"، مشيرا إلى أن العاقل هو من يفكر قبل أن يتكلم والأحمق يتكلم دون أن يفكر، منوها أن هناك أمانة الفتوى وهى التي تأخذ إلى طريق البناء والتعمير وإذا أراد الإنسان أن يعرف المحق من المبطل بفراسة إنسانية وعقلية مجردة فكل ما يأخذك إلى البناء والتعمير والرحمة والسلام ومصالح البلاد والعباد يأخذك إلى صحيح الأديان، وكل ما يدعوك إلى الفساد والإفساد فلا هو من الإسلام ولا الإسلام منه.



وأوضح، أن الإسلام دين البناء من جانب ودين العفة من جانب أخر، منوها ان الذي يدعو إلى الإسلام لابد أن يدعو بالحكمة والموعظة الحسنة ومن كان حكيما فلا يعقل أن يكون سفيها وساذجا.



وأضاف: دورنا مهم في تفنيد أباطيل الجماعات المتطرفة التي تشوه صورة الإسلام وعمارة الدنيا بالدين وليس تخريبها باسم الدين.



وقال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن بعض الناس يظنون أن الطبيب قد يتنبأ بمعرفة نوع الجنين في وقت ما، منوها أن هذا علم نسبي في حالات محددة بعد أن يخلق الجنين، وحتى لو تقدم العلم وعرف نوع الجنين قبل أن يخلق فهو لم يعرف علما مطلقا ولا يعلم كل ما في الأرحام علما مسبقا.



وأضاف الوزير، أن كل علوم الخلق تتضائل إلى جانب عظمة علم الله تبارك وتعالي وعلى الإنسان أن يتجاوز هذه الجملة ويأتي إلي أخر الآية في قوله تعالى "إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ ۖ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ۖ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ".



وتابع: العلم المطلق لله وحده فهو عالم الغيب دائما وأبدا منوها أن العلم نوعان، علم كسبي يأتي بالجد والإجتهاد.



وأشار إلى أن الإمام الشافعي شكا ذات يوم من الأيام من سوء حفظه فشكى إلى أستاذ وكيع، فأرشده إلى ترك المعاصي وأخبره بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي، منوها أن العلم لابد أن يكون رحمة لصاحبه

وزير الأوقاف يخطب الجمعة من الزقازيق