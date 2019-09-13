قانون الرى الجديد.. المنتجين الزراعيين: المياه لا تصل لأراضينا

ناشد فريد واصل نقيب المنتجين الزراعيين، البرلمان بضرورة إقرار قانون الرى الجديد وذلك لوقف التعديات على نهر النيل، حيثُ أنه شريان وقلب الزراعة فى مصر، مع تغليظ عقوبات المتعديين على مياه النهر.



ونوه "واصل" خلال تصريحات لـ "صدى البلد" إلى أن الفلاحين يعانون بسبب عدم وصول المياه إلى الأراضى الزراعية بسبب تلك التعديات، مضيفَا أن وضع شروط حول كيفية إدارة وتطوير نظم الرى وتطوير المنظومة على مستوى الجمهورية من أهم بنود قانون الري الجديد الذى سيتم مناقشته بالبرلمان.



وأكد "نقيب المنتجين الزراعيين ، أنه يجب أن يتوافق قانون الرى الجديد مع قانون الزراعة ؛ بحيثُ يكمل كل منهما الآخر ولا تتعارض إحدى مواده مع الآخر.



وأضاف أن إصدار التشريعات والقوانين حكم مسألة التعديات على الأراضى الزراعية وتم تغليظ العقوبات وفرض الغرامات من 100 ألف جنيه وحتى مليون جنيه مما كان له أثر كبير على منع التعديات.



يذكر أن مشروع قانون الموارد المائية والرى الجديد يعد من أبرز التشريعات المتوقع خروجها للنور فى مستهل دور الانعقاد المقبل، حيث جاء القانون الجديد للحفاظ على الموارد المائية، وتعظيم الاستفادة منها، وجرم التعدى على نهر النيل، والقنوات المائية، لوقف هذه الظاهرة.