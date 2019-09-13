ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

شاهد.. رسالة مؤثرة من عصام الحضرى لـ مؤمن زكريا

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 04:01 م
عصام الحضرى ومومن
عصام الحضرى ومومن زكريا
منار نور
دعم عصام الحضرى حارس مرمى النجوم، مؤمن زكريا لاعب الأهلى بعد عرض حلقة أمس وتحدثه عن إصابته وبعده عن الملاعب.

وغرد عصام الحضرى من خلال حسابه الشخصى: "الف سلامة عليك يا مؤمن، إن شاء الله ترجع اقوى واحسن من الأول، شفاك الله وعافاك، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك".

وخرج مؤمن زكريا من قائمة الأهلي للموسم الجديد بسبب إصابة يعانى منها ويعالج بسببها حاليا فى ألمانيا على فترات.

صاحب الـ31 عاما شارك فى 6 مباريات فقط خلال الموسم الماضي، قبل أن يخرج معارا لنادي أحد ويقطع الإعارة سريعا بسبب الإصابة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعرف على ما قالته ريم البارودى لـ فجر السعيد في أزمة مرضها

ادعم مؤمن زكريا .. يتصدر الترند الأول بتويتر ومغردون: مستنينك يا حراق

شاهد.. رسائل جمهور الزمالك لـ مؤمن زكريا بعد الأزمة النفسية

شاهد.. رسالة نجم الزمالك لـ مؤمن زكريا

ترشيحاتنا

بعد التشكيك في وقفة عرابي أمام الخديوي.. هل يدرس التاريخ خطأ في المدارس

كوب ماء ساخن يغنيك عن أدوية السكر

أضرار القهوة.. احذر 24 خطرا يهدد صحتك

أضحكنا ومات حزينا.. قصة الشاويش عطية الذي توفي غاضبا من إسماعيل ياسين

نجم الأهلي يطلب تعديل تعاقده

من أعلى القربات إلى الله.. ما هي قيمة الإنفاق على التعليم ودراسة الأبناء.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالورود السوداء.. إطلالة كلاسيك لـ نادية الجندى فى أحدث ظهور لها

ياسمين عبد العزيز بإطلالة أنيقة في المنزل

قوام رشيق.. 15 صورة تكشف إطلالات دارين حلمي خطيبة تامر عاشور