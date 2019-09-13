شاهد.. رسالة مؤثرة من عصام الحضرى لـ مؤمن زكريا

دعم عصام الحضرى حارس مرمى النجوم، مؤمن زكريا لاعب الأهلى بعد عرض حلقة أمس وتحدثه عن إصابته وبعده عن الملاعب.



وغرد عصام الحضرى من خلال حسابه الشخصى: "الف سلامة عليك يا مؤمن، إن شاء الله ترجع اقوى واحسن من الأول، شفاك الله وعافاك، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك".



وخرج مؤمن زكريا من قائمة الأهلي للموسم الجديد بسبب إصابة يعانى منها ويعالج بسببها حاليا فى ألمانيا على فترات.



صاحب الـ31 عاما شارك فى 6 مباريات فقط خلال الموسم الماضي، قبل أن يخرج معارا لنادي أحد ويقطع الإعارة سريعا بسبب الإصابة.