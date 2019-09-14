مركز الملك سلمان للإغاثة يوقع 3 اتفاقيات مع رابطة العالم الإسلامى

وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مساء أمس ٣ اتفاقيات مع الهيئة العالمية للإغاثة والرعاية والتنمية التابعة لرابطة العالم الإسلامي لتنفيذ مشروعات جراحة القلب المفتوح والقسطرة القلبية وأورام الغدة الدرقية بموريتانيا والنيجر والمغرب.



وقع الاتفاقيات مساعد المشرف العام بمركز الملك سلمان للإغاثة للتخطيط والتطوير الدكتور عقيل بن جمعان الغامدي وممثل الهيئة العالمية للإغاثة والرعاية والتنمية عبدالرحمن بن محمد المطر في مقر المركز بالرياض.



وسيقوم الجانبان وفقا للاتفاقيات الموقعة بإرسال فريق تطوعي طبي لموريتانيا لإجراء 15 إلى 20 عملية قلب مفتوح و 70 عملية قسطرة قلبية للبالغين في مدينة نواكشوط يستفيد منها 90 شخصا وذلك بالتنسيق مع المركز الوطني للقلب بموريتانيا خلال الفترة 20 إلى 28 سبتمبر الجارى.



كما سيقوم الجانبان خلال الفترة 4 إلى 11 أكتوبر المقبل بإرسال فريق طبي لجمهورية النيجر لإجراء 60 عملية قسطرة قلبية للمرضى الفقراء يستفيد منها 60 شخصًا.



كما سيعمل الطرفان على تنفيذ برنامج جراحة أورام الغدة الدرقية في المغرب بواسطة إجراء 100 عملية في مجال أورام الغدة الدرقية للمرضى يستفيد منها 100 شخص بالتنسيق مع المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس في مدينة قلعة السراغنة خلال الفترة من 1 إلى 9 نوفمبر المقبل.



وفي سياق متصل، أجرى الفريق الطبي التطوعي لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لجراحة الأطفال والجراحات العامة في حملته الطبية التطوعية لجراحة الأطفال والجراحة العامة في جزيرة موهيلي بجمهورية القمر المتحدة، عمليات جراحية متنوعة، حيث نم الكشف على أكثر من 70 مريضًا ومريضة وإجراء 21 عملية منها 8 عمليات للأطفال و 13 للكبار في الفتق السري، والفتق الأربي ، والفتق الأربي المرتجع، وأورام الغدة الدرقية، وأورام الدهنية، والقيلة المائية.



وقام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتوزيع مساعدات إيوائية، 20 خيمة و87 بطانية و13 بساطًا للنازحين من الحديدة إلى مديرية المخا بمحافظة تعز باليمن، استفاد منها 12 أسرة يمنية.



يأتي ذلك امتدادًا للأعمال الإغاثية والإنسانية التي تقوم بها السعودية ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة المركز تحقيقًا لرؤية المملكة 2030، كما تأتي ضمن سلسلة الحملات التطوعية المتنوعة التي يمولها وينفذها المركز في العديد من البلدان للتخفيف من معاناة المحتاجين وتقديم العلاج للمرضى والمصابين وفقًا للتوجيهات الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده.