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أخبار البلد

مصر تستضيف غدا منتدى القارة الخامس للهجرة بالتنسيق مع الاتحاد الأفريقي

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 04:55 م
الاتحاد الأفريقي
الاتحاد الأفريقي
أ ش أ
تستضيف مصر غدا السبت بالتنسيق مع الاتحاد الأفريقي اجتماعات المنتدى الأفريقي الخامس للهجرة الذي يعقد تحت عنوان "تعزيز البيانات والبحوث حول الهجرة لوضع سياسات قائمة على الأدلة وتنفيذها نحو إدارة فعالة للهجرة في أفريقيا".

وذكرت وزارة الخارجية - فى بيان صحفى اليوم الجمعة- أن المنتدى الذي تستمر أعماله لمدة ثلاثة أيام - يركز هذا العام على بيانات وإحصاءات الهجرة، ويهدف إلى تعزيز آليات التشاور للدول الأفريقية فيما بينها لضمان تحسين واستدامة إدارة الهجرة بالقارة.

وتنقسم أعمال المنتدى إلى اجتماعين، أحدهما على مستوى كبار المسئولين يومي 14 و15 سبتمبر الجارى، يليه اجتماع وزاري يوم 16 سبتمبر وهو الاجتماع الوزاري الأول من نوعه للمنتدى الأفريقي.

ويأتي هذا الحدث في إطار رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي ويبرز الأولوية التي توليها مصر لتنفيذ العهد الدولى للهجرة الذي أقرته الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بمراكش في شهر ديسمبر الماضي، حيث يأتي تعزيز قاعدة بيانات واحصاءات الهجرة على الصعيد الوطنى والإقليمي والعالمى كأساس لوضع السياسات ذات الصلة على رأس أهدافه.

تجدر الإشارة إلى أن أكثر من 40 دولة أفريقية تشارك في فعاليات الاجتماعات ، ويشارك عدد كبير من الوزراء المعنيين بموضوعات الهجرة والإحصاءات ذات الصلة في الدول الأفريقية، فضلًا عن ممثلين من المؤسسات العلمية والأكاديمية ومراكز الأبحاث الأفريقية والدولية.

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