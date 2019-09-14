حكم الحصول على عائدات شهادات البنوك الثلاثية والخماسية.. فيديو

قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز أخذ عائدات شهادات البنوك الثلاثية والخماسية والإنفاق منها على البيت والأسرة.





وأضاف أمين الفتوى، في فتوى له، أن الإيداع في البنوك ودفاتر التوفير ونحوها هو من باب عقود التمويل المستحدثة لا القروض التي تجر النفع المحرم، ولا علاقة لها بالربا.





وأشار إلى أن فوائد البنوك لا علاقة لها بالربا، لأن العلاقة بين العميل والبنك علاقة تمويل وليست علاقة قرض.



