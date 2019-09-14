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ديني

حكم الحصول على عائدات شهادات البنوك الثلاثية والخماسية.. فيديو

السبت 14/سبتمبر/2019 - 02:30 ص
شهادات البنوك الثلاثية
شهادات البنوك الثلاثية والخماسية
محمد شحتة
قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز أخذ عائدات شهادات البنوك الثلاثية والخماسية والإنفاق منها على البيت والأسرة.

وأضاف أمين الفتوى، في فتوى له، أن الإيداع في البنوك ودفاتر التوفير ونحوها هو من باب عقود التمويل المستحدثة لا القروض التي تجر النفع المحرم، ولا علاقة لها بالربا.

وأشار إلى أن فوائد البنوك لا علاقة لها بالربا، لأن العلاقة بين العميل والبنك علاقة تمويل وليست علاقة قرض.

وتابع: إن البنك هيئة استثمارية، فأي أموال تُوضع في البنك ويخرج عليها منتج من المنتجات البنكية سواء شهادات أو ودائع، كل هذه منتجات بنكية ولها حكم واحد باعتبار أن البنك هيئة استثمارية، موضحًا أنه إذا استثمرنا الأموال عن طريق البنك فلا مانع وفوائده حلال ولا شيء في ذلك.

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