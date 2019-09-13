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برلمان

الحرية يتفق مع المنشآت الطبية الخاصة لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين بتخفيضات كبيرة

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 04:02 م
حزب الحرية المصري
حزب الحرية المصري
ماجده بدوي
نجحت اللجنة الصحية بحزب الحرية المصري فى التعاقد مع مجموعة من المستشفيات والمعامل ومراكز الأشعة والعيادات الخاصة وذلك فى القاهرة؛ حيث إن الخطة الموضوعة للجنة الصحة تحت إشراف النائب احمد مهنى الامين العام هي تكوين شبكة صحية تغطى جميع محافظات الجمهورية لتقديم خدمة طبية متميزة لكل أعضاء الحزب أو غير أعضاء الحزب بخطاب تحويل من الحزب وجار التعاقد مع مستشفيات ومراكز اخرى من مطروح لأسوان وسيتم الإعلان عنها بعد الانتهاء من توقيع العقود.

ووجه الدكتور صلاح حسب الله رئيس الحزب الشكر لجميع المستشفيات والمعامل ومراكز الأشعة والعيادات الخاصة على تعاونهم مع حزب الحرية المصرى ، كما وجه الشكر الدكتور حسام يونس رئيس لجنة الصحة بالحزب ، مؤكدا أن أصحاب هذه المنشآت الصحية الخاصة لا يترددون لحظة فى تقديم جميع أوجه الرعاية الصحية للمواطنين من البسطاء بالمجان مساهمة منهم فى المبادرات التى تتبناها الدولة لرعاية الأسر الأولى بالرعاية.

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