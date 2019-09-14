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برلمان

برلماني عن الفلاح المصري: استطاع أن ينتج ويصدر إلى جميع دول العالم

السبت 14/سبتمبر/2019 - 06:00 ص
الارز
الارز
حسن رضوان
أشاد سيد حسن عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب بقرار وزارة التموين بحظر استيراد الأرز خلال العام الحالي استجابة لمطالب المزارعين والمختصين، نظرًا لزيادة معدلات الإنتاج وكفايتها لحاجة السوق المحلي مع توقعات بوجود فائد للعام المقبل.

وأضاف "حسن" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن ذلك يأتي في ضوء ما تقدمه القيادة السياسية من دعم للمواطن المصري وتشجيع الإنتاج المحلي بعيدًا عن الاستيراد، مؤكدًا أن الفلاح المصري يحتاج إلى مثل هذه التشجيعات حتى يبرهن للعالم أن الفلاح المصري استطاع أن ينتج ويصدر إلى جميع دول العالم ليست القاهرة فقط.

ولفت عضو لجنة الزراعة والري أن مصر قادرة علي تحدي الصعاب بفضل صلابه واصاله واخلاق الشعب المصري العظيم الذي تحمل فاتورة البناء والاصلاح بجسارة.

جاء ذلك بعد قرار وزارة التموين بحظر استيراد الأرز خلال العام الحالي، استجابة لمطالب المزارعين والمتخصصين، نظرًا لزيادة معدلات الإنتاج وكفايتها لحاجة السوق المحلي مع توقعات بوجود فائض للعام المقبل.. "بوابة الأهرام" ترصد تداعيات القرار الذي يهدف في الأساس لسهولة تسويق الإنتاج المحلي.

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