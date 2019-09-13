14 مدرسة جديدة.. هكذا استعدت أسوان للعام الدراسي الجديد

استعدت الأجهزة المعنية بمحافظة أسوان لإستقبال ماراثون العام الدراسى الجديد 2020/2019 وذلك مع دخول العام الدراسي الجديد.



وفى هذا الإطار يلقى "صدى البلد" الضوء على أبرز الاستعدادات، حيث أكد الدكتور السيد الفيومى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان اليوم على ضرورة تكثيف قوافل ضبط الآداء على المدارس خلال هذه الفترة لمتابعة إنهاء المدارس كافة الإستعدادات والتجهيزات اللازمة .



وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم إلى أنه تم التنسيق مع مدير هيئة الأبنية التعليمية لإنهاء كافة الاستعدادات الخاصة بافتتاح المدارس الجديدة التى ستدخل الخدمة هذا العام بواقع 14 مدرسة بتكلفة إجمالية 120 مليون جنيه ، بجانب المدارس التى تحتاج إلى توصيل المرافق إليها لافتتاحها.



وناشد الفيومى مدير الهيئة بسرعة بناء المدارس التى تحتاج إلى إحلال وتجديد أو تلك التى صدر لها قرار إزالة، مؤكدًا أن المديرية التزمت بإخلاء وغلق أى مدرسة صدر لها قرار إزالة من الهيئة حفاظًا على أمن وسلامة الطلاب والعاملين بالمدرسة.



كما أكد وكيل الوزارة على ضرورة تضافر كافة الجهود بين المسئولين والزملاء مديرى المدارس والمعلمين لتوفير بيئة تعليمية مناسبة لأبنائنا الطلاب حاضر مصر ومستقبلها .