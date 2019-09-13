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أخبار العالم

شاهد.. مشاجرة بالأيدي والكراسي في سوق تجاري كبير بإسرائيل

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 03:59 م
صدى البلد
عرفة البنداري
تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، مقطع فيديو، قالوا إنه يوثق مشاجرة بين عدد من العاملين بأحد الأسواق التجارية الكبيرة وعدد من الزبائن بإسرائيل.

وتطورت المشادات بين الزبائن والبائعين إلى اشتباكات بالأيدي والكراسي وتبادل الطرفان اللكمات والضرب بالكراسي البلاستيكية.
وقال نشطاء إن المشاجرة في سوق محانيه يهودا بالقدس المحتلة.

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