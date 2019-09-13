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منوعات

قنبلة في المنزل.. شركة غسالات تحذر العملاء من عيب تصنيع قاتل

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 03:59 م
غسالة تجفيف محترقة
غسالة تجفيف محترقة
أماني إبراهيم
اعترفت شركة ويربول الأميريكة، بوجود خطأ في تصنيع عدد ضخم من أجهزتها لتصبح بمثابة قنبلة في كل منزل، وذلك بعدما كشفت أنها تلقت أكثر من 50 بلاغ عن حوادث انفجار بسبب غسالات التجفيف.

ووفقا لسكاي نيوز البريطانية فإن أكثر من نصف مليون مجفف غسالة أوتوماتيك بها عطل خلال التصنيع، وتتلخص الأزمة في إمكانية وصول زغب الملابس إلى الجزء المسئول عن التدفئة، مما يزيد من حرارته وقد يؤدي إلى الانفجار.

وأصدرت ويرلبول بيانا لأصحاب هذه الأجهزة لتعريفهم بوجود خلل فيها، ودشنت أيضا حملة لسحب أجهزة تجفيف الملابس والبالغ عددهم 500 ألف جهاز من المستهلكين مجددا لاستبدالها أو تصليحها ولكن لم يقدم حتى الآن إلا 65 ألف مالك فقط، وقالت الشركة إن على أصحاب الغسالات التواصل مع الشركة بأقصى سرعة.

وفي حالة تقديم الغسالة لإرجاعها يتطلب أن تكون من طرز محددة وهي Hotpoint وIndesit وCreda وSwan التي تم تصنيعها بين عامي 2004 و2015.

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