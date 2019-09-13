ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

شاهد.. رسالة نجم الأهلى لـ مؤمن زكريا

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 04:08 م
مؤمن زكريا
مؤمن زكريا
محمد بدران
وجه محمد مجدى قفشة لاعب النادى الأهلى، رسالة إلى مؤمن زكريا بعد عرض حلقته أمس لبرنامج "اللعيب" عبر قناة ام بي سي مصر وتحدثه عن حالته النفسية.

وكتب محمد مجدى قفشة من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": ‏‏ربنا يشفيك يارب ❤️🙏🙏".

ومن المقرّر أن يغادر مؤمن زكريا إلى ألمانيا مطلع الشهر المقبل للخضوع لفحص طبي كامل، خاصة في الجهاز العصبي لإيضاح الأمور الخاصة به وموقفه من العودة للملاعب.

وتحدث مؤمن زكريا أمس الخميس في حوار مع الإعلامي مهيب عبد الهادي، وأكد أن إصابته نفسية بنسبة 60%، وسوف يسافر إلى ألمانيا لتلقي العلاج، مؤكدا أنه كان وحيدًا طوال الفترة الماضية دون دعم أو مساندة من أي أحد.
شاهد.. رسالة نجم الأهلى لـ مؤمن زكريا

ترشيحاتنا

قوام رشيق.. 15 صورة تكشف إطلالات دارين حلمي خطيبة تامر عاشور

تركية تسعى للشهرة .. محمد النني يتجاهل الرد على فتاة "ظاهرة الانستجرام"

شاهد.. حفيدة هيفاء وهبي في أول يوم دراسة

شاهد.. رسائل جمهور الزمالك لـ مؤمن زكريا بعد الأزمة النفسية

شاهد.. رسالة نجم الزمالك لـ مؤمن زكريا

الأهلي يرفض خوض مباراة السوبر أمام الزمالك بدون جمهور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالورود السوداء.. إطلالة كلاسيك لـ نادية الجندى فى أحدث ظهور لها

ياسمين عبد العزيز بإطلالة أنيقة في المنزل

قوام رشيق.. 15 صورة تكشف إطلالات دارين حلمي خطيبة تامر عاشور