شاهد.. رسالة نجم الأهلى لـ مؤمن زكريا

وجه محمد مجدى قفشة لاعب النادى الأهلى، رسالة إلى مؤمن زكريا بعد عرض حلقته أمس لبرنامج "اللعيب" عبر قناة ام بي سي مصر وتحدثه عن حالته النفسية.



وكتب محمد مجدى قفشة من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": ‏‏ربنا يشفيك يارب ❤️🙏🙏".



ومن المقرّر أن يغادر مؤمن زكريا إلى ألمانيا مطلع الشهر المقبل للخضوع لفحص طبي كامل، خاصة في الجهاز العصبي لإيضاح الأمور الخاصة به وموقفه من العودة للملاعب.



وتحدث مؤمن زكريا أمس الخميس في حوار مع الإعلامي مهيب عبد الهادي، وأكد أن إصابته نفسية بنسبة 60%، وسوف يسافر إلى ألمانيا لتلقي العلاج، مؤكدا أنه كان وحيدًا طوال الفترة الماضية دون دعم أو مساندة من أي أحد.