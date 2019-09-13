توفير حضانات لأطفال السيدات العاملات.. القومى للمرأة: ستساعد على التمكين بشروط.. وحقوقيون: تنفيذها تفعيل لقانون العمل

ميرفت التلاوى:
الحضانات ستساعد المرأة على العمل بشرط
رباب عبده:
رباب عبده:
توفير حضانات يساعد علي التمكين الاقتصادى والسياسى للمرأة
رضا الدنبوقى:
رضا الدنبوقى:
الرئيس السيسي أكبر داعم للمرأة والطفل فى مصر
المرأة هى نصف المجتمع بل هى المجتمع ككل لأنها تربى النصف الآخر، وفى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى حصلت المرأة على كثير من الحقوق ووضعها على قائمة أولوياته وجعل أهم مواد استراتيجية 2030 التمكين الاقتصادى والسياسى والاجتماعى للمرأة المصرية وجعل كل أجهزة الدولة تعمل على قدم وساق لتنفيذ ذلك، ولراحة المرأة المصرية الرئيس خصص الرئيس 250 مليون جنيه لتطوير دور حضانات الأطفال وكذلك التوسع في إنشاء حضانات جديدة سواء للقطاع الخاص من خلال إتاحة قروض أو من خلال الجمعيات الأهلية والشركات للتيسير على المرأة العاملة وتحسين انتاجها .
وعن هذا الأمر قالت السفيرة ميرفت التلاوى عضو المجلس القومى للمرأة ورئيسة منظمة المرأة العربية سابقًا إن إنشاء الدولة للحضانات خطوة محمودة لمساعدة المرأة المصرية على العمل.
وأضافت التلاوى لصدى البلد أن المرأة تحتار بين رعاية أطفالها وعملها، والظروف الاقتصادية الصعبة تجعلها تعمل لتوفير حياة أفضل لأبنائها ووجود الحضانات سيخفف الأعباء النفسية عليها.
ونوهت لضرورة أن يكون فى البداية هناك قواعد صارمة لإنشاء وادارة هذه الحضانات، ويكون هناك رقابة دورية حتى لا تكون الأمور استنزافية بدون رعاية للأطفال كما ينبغى.
وفى سياق متصل قالت المحامية رباب عبده، المسئولة عن ملف الطفل والمرأة بالجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، الرئيس دائم الدعم للمرأة ويساعدها على التمكين الاقتصادى والسياسى.
وأضافت رباب عبده أن تنفيذ هذه الخطوة يتطلب أن يكون دور الحضانات للطفولة المبكرة بجانب أماكن العمل سيحسن وضع المرأة اقتصاديا وسيتبعها تمكين سياسى.
وأكدت رباب عبده على دعمها لهذه الفكرة وطالبت بتفعيلها سريعا حتى لا يكون هناك حجج بأن تتنازل المرأة عن العمل مقابل رعاية أطفالها.
وأشار إلى أن الحضانات ستكون آمنة للطفل وسيزيد عدد السيدات اللاتى تعملن، ويعطيهم فرصة للإنتاج لأن المرأة عنصر فعال فى المجتمع وسيحسن المستوى الاقتصادى ويقضى على بطالة السيدات ويجب أن تكون هناك شروط واضحة لكفاءة دور الحضانات والعمل على التوعية بالتمكين الاقتصادى.
ومع هذا الإتجاه قال رضا الدنبوقى مدير مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية، أن قانون العمل سواء منشأة خاصة أو حكومية لو عمل بها 100 سيدة يكون صاحب العمل ملزم يإنشاء دار حضانة .
وأضاف "الدنبوقى" الرئيس أكبر داعم للمرأة والطفل ، وبهذه الخطوة سيقوم بتشجيع الجهات الخاصة على تطبيق هذه الحضانات ، ويشجع بشكل غير مباشر المرأة على العمل لأن هناك سيدات تفضل الجلوس فى المنزل ورعاية الابناء على النزول للعمل.
وأكد أن هذه الحضانات تساهم فى زيادة الكفاءة الإنتاجية للمرأة العاملة، ويخفض نسب البطالة ويساعد على تقليص فجوة التمييز بين المرأة والرجل.
وأشار أن هذه الخطوة إيجابية وتنفيذ للمادة 72 من قانون العمل وللاتفاقات الدولية، لافتًا لضرورة أن تكون بهذه الحضانات أخصائى نفسى وأدوات ترفيهية وتكنولوجية.
المرأة هى نصف المجتمع بل هى المجتمع ككل لأنها تربى النصف الآخر، وفى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى حصلت المرأة على كثير من الحقوق ووضعها على قائمة أولوياته وجعل أهم مواد استراتيجية 2030 التمكين الاقتصادى والسياسى والاجتماعى للمرأة المصرية وجعل كل أجهزة الدولة تعمل على قدم وساق لتنفيذ ذلك، ولراحة المرأة المصرية الرئيس خصص الرئيس 250 مليون جنيه لتطوير دور حضانات الأطفال وكذلك التوسع في إنشاء حضانات جديدة سواء للقطاع الخاص من خلال إتاحة قروض أو من خلال الجمعيات الأهلية والشركات للتيسير على المرأة العاملة وتحسين انتاجها .
وعن هذا الأمر قالت السفيرة ميرفت التلاوى عضو المجلس القومى للمرأة ورئيسة منظمة المرأة العربية سابقًا إن إنشاء الدولة للحضانات خطوة محمودة لمساعدة المرأة المصرية على العمل.
وأضافت التلاوى لصدى البلد أن المرأة تحتار بين رعاية أطفالها وعملها، والظروف الاقتصادية الصعبة تجعلها تعمل لتوفير حياة أفضل لأبنائها ووجود الحضانات سيخفف الأعباء النفسية عليها.
ونوهت لضرورة أن يكون فى البداية هناك قواعد صارمة لإنشاء وادارة هذه الحضانات، ويكون هناك رقابة دورية حتى لا تكون الأمور استنزافية بدون رعاية للأطفال كما ينبغى.
وفى سياق متصل قالت المحامية رباب عبده، المسئولة عن ملف الطفل والمرأة بالجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، الرئيس دائم الدعم للمرأة ويساعدها على التمكين الاقتصادى والسياسى.
وأضافت رباب عبده أن تنفيذ هذه الخطوة يتطلب أن يكون دور الحضانات للطفولة المبكرة بجانب أماكن العمل سيحسن وضع المرأة اقتصاديا وسيتبعها تمكين سياسى.
وأكدت رباب عبده على دعمها لهذه الفكرة وطالبت بتفعيلها سريعا حتى لا يكون هناك حجج بأن تتنازل المرأة عن العمل مقابل رعاية أطفالها.
وأشار إلى أن الحضانات ستكون آمنة للطفل وسيزيد عدد السيدات اللاتى تعملن، ويعطيهم فرصة للإنتاج لأن المرأة عنصر فعال فى المجتمع وسيحسن المستوى الاقتصادى ويقضى على بطالة السيدات ويجب أن تكون هناك شروط واضحة لكفاءة دور الحضانات والعمل على التوعية بالتمكين الاقتصادى.
ومع هذا الإتجاه قال رضا الدنبوقى مدير مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية، أن قانون العمل سواء منشأة خاصة أو حكومية لو عمل بها 100 سيدة يكون صاحب العمل ملزم يإنشاء دار حضانة .
وأضاف "الدنبوقى" الرئيس أكبر داعم للمرأة والطفل ، وبهذه الخطوة سيقوم بتشجيع الجهات الخاصة على تطبيق هذه الحضانات ، ويشجع بشكل غير مباشر المرأة على العمل لأن هناك سيدات تفضل الجلوس فى المنزل ورعاية الابناء على النزول للعمل.
وأكد أن هذه الحضانات تساهم فى زيادة الكفاءة الإنتاجية للمرأة العاملة، ويخفض نسب البطالة ويساعد على تقليص فجوة التمييز بين المرأة والرجل.
وأشار أن هذه الخطوة إيجابية وتنفيذ للمادة 72 من قانون العمل وللاتفاقات الدولية، لافتًا لضرورة أن تكون بهذه الحضانات أخصائى نفسى وأدوات ترفيهية وتكنولوجية.