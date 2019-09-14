أحمد عكاشة: المرأة أقوى من الرجل.. لهذه الأسباب

أكد الدكتور احمد عكاشة رئيس الجمعية المصرية للطب النفسى البيولوجي مستشار الرئيس للصحة النفسية والتوافق المجتمعي، ان المرأة اقوى بيولوجيا من الرجل وأكثر تحملا وعرضه للأمراض النفسية، مشيرا الى ان نهضة البلاد العربية تعتمد على تمكين المرأة والديمقراطية والتعليم طبقا لتقرير الأمم المتحدة.. جاء ذلك خلال المؤتمر الأول لصحة المرأة "تعزيز صحة المرأة لبلوغ أهداف التنمية المستدامة 2030"، والذي تعقده المنظمة العربية للتنمية الإدارية، برعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بالتعاون مع المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، والمجلس القومي للمرأة، حيث تناول المؤتمر الوضع الراهن لإدارة منظومة صحة المرأة في الدول العربية وأثره على تحقيق أهداف التنمية المستدامة ودور التثقيف الصحي والتوعية بالمخاطر الصحية السائدة في المجتمعات العربية في تعزيز صحة المرأة، وقضايا الصحة الإنجابية في الدول العربية



وأوضح الدكتور عكاشة ان معظم الاتصالات العصبية في مخ الرجل تجرى بين الأمام والخلف، وذلك يعنى تفوق المهارات المكانية والتحكم العضلي والحركي، اما في مخ المرأة فتجري معظم الاتصالات من ناحية الى أخرى بين الفص الأيسر والأيمن وهذا يعني تفوق الأنثى في المهارات اللفظية وقدرات الفراسة (الحدس).



وأضاف بان هناك اختلافات معرفية بين الرجل والمرأة حيث تتميز المرأة بالطلاقة اللفظية، السرعة الإدراكية، الدقة، والمهارات الحركية الدقيقة، فيما يتميز الرجل بالمعرفة المكانية، الذاكرة العاملة، والقدرات الحسابية، مشيرا الى ان حجم مخ الرجل أكبر من حجم مخ المرأة 12,8% ووزن مخ الرجل 1336 جم بينما وزن مخ المرأة 1198 جم، لافتا الى ان كبر مخ الرجل 11.5% لا يعنى الكثير حيث ان وزن مخ الفيل والحوت أكبر من الانسان ولكنهم ليسوا بذكاء الانسان.



وقال ان المرأة أقوى بيولوجيا، مشيرا الى ارتفاع عدد وفيات الأطفال بين الأولاد، مؤكدا ان أعباء المرأة تتمثل في: الدورة الشهرية، الحمل، الولادة، الرضاعة، وسن اليأس والمعاناة من الامراض النفسية، بالإضافة للأعباء الحياتية فهي: طباخه، شغاله، شراء طلبات المنزل، وتقوم ايضا بنفس عمل الرجل بكفاءة مماثلة او أفضل، فهي: طبيبه، مهندسه، مدرسه، واستاذة في الجامعة، كما ان عمر المرأة في كل بلاد العالم يزيد من 10-15 سنة عن عمر الرجل.



وأكد عكاشة على ان المرأة نسبة اصابتها بالاكتئاب تتراوح ما بين ١٦ الى ٢٠٪ فيما تتراوح ما بين ١٠ الى ١١٪ في عمر الرجل كما انها تعانى من الاكتئاب بسبب الإجهاض بنسبة ٢٥٪، مشيرا الى ان الاكتئاب يبدأ في 70% بألآم وأعراض جسدية.



وأشار الى ان الصحة النفسية هي مرادفة للرضا النفسي ولجودة الحياة وأنها أساس الأخلاق، فيما تعرف منظمة الصحة العالمية الصحة النفسية بانها القدرة على التكيف مع ضغوط و كروب الحياة بالصمود و المرونة و التحكم في العصبية أي إدارة الغضب.



كما ان الصحة النفسية تشمل القدرة على العمل والعطاء بحب وإتقان، وأن تتواكب القدرات مع التطلعات، وحرية التعبير وأحساس الفرد بأن له قيمة واحترام في المجتمع.