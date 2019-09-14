مهارات القيادة والتفاوض.. برنامج تدريبي بحزب المصريين..اليوم

يعقد حزب "المصريين"، برئاسة الدكتور حسين أبو العطا، البرنامج التدريبي "مهارات القيادة والتفاوض"، اليوم السبت، مع أحد أمهر المدربين والمحاضرين بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.





ويشمل البرنامج المحتوى التالي:" مقدمة عن القيادة - مفهوم القيادة - الفارق بين القيادة والإدارة - معادلة الأداء - سمات القيادة - الفارق بين القيادة الكاريزمية والقيادة التحولية - تعريف التفاوض - خطوات عملية التفاوض الخمسة".





يذكر أن شهادة الحضور معتمدة من حزب "المصريين" باسم البرنامج التدريبي، وسينعقد البرنامج اليوم السبت.



