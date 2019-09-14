ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

مهارات القيادة والتفاوض.. برنامج تدريبي بحزب المصريين..اليوم

السبت 14/سبتمبر/2019 - 04:00 ص
الدكتور حسين أبو
الدكتور حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"
أسامة علي
يعقد حزب "المصريين"، برئاسة الدكتور حسين أبو العطا، البرنامج التدريبي "مهارات القيادة والتفاوض"، اليوم السبت، مع أحد أمهر المدربين والمحاضرين بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

ويشمل البرنامج المحتوى التالي:" مقدمة عن القيادة - مفهوم القيادة - الفارق بين القيادة والإدارة - معادلة الأداء - سمات القيادة - الفارق بين القيادة الكاريزمية والقيادة التحولية - تعريف التفاوض - خطوات عملية التفاوض الخمسة".

يذكر أن شهادة الحضور معتمدة من حزب "المصريين" باسم البرنامج التدريبي، وسينعقد البرنامج اليوم السبت.

ومن المقرر أن يحاضر بالبرنامج أحمد الإسكندراني محاضر الموارد بشرية وإدارة أعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، والحاصل على ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ESLSCA - باريس 2014، والمحاضر بمدرسة بريليانس الدولية لإدارة الأعمال والدبلومات المتخصصة، ومحاضر الموارد البشرية وإدارة الأعمال بالغرفة التجارية الكندية، والذي شغل أيضا مناصب قيادية مختلفة في شركات متعددة الجنسيات.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السبت.. حزب المصريين يعقد البرنامج التدريبي مهارات القيادة والتفاوض

ترشيحاتنا

تامر حسني مع ذوى الإحتياجات الخاصة على مسرح حفلته باستاد القاهرة.. صور

الغذاء والدواء الامريكية تحذر من شوائب مسرطنة في دواء للحموضة

كاميرا موبايل توثق لحظة انتحار فتاة عشرينية من أعلى مبنى شاهق.. شاهد

إطلالة ساحرة.. نشوى مصطفى تظهر بفستان أنيق بحفل زفاف إبنتها

ابوه شغال فى السعودية.. القبض على المتهمين بخطف طفل طلبوا فدية 2 مليون جنيه

توفيق عكاشة يفحم محمد علي: عندي مشكلة كبيرة على أرض ولكن مقلتش أدبي ومتخليتش عن بلدي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تامر حسني مع ذوى الإحتياجات الخاصة على مسرح حفلته باستاد القاهرة.. صور

بفستان اخضر.. كارولين عزمى بإطلالة مثيرة في مهرجان القنوات الفضائية

صاحبة السعادة.. إسعاد يونس ببدلة بترتر في مهرجان القنوات الفضائية