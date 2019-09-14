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أخبار العالم

أبو الغيط ينعى ممثله الخاص إلى ليبيا

السبت 14/سبتمبر/2019 - 02:41 ص
أحمد أبو الغيط الأمين
أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية
نادر سمير:
نعى أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية، السفير صلاح الدين الجمالي ممثله الخاص إلى ليبيا، والذي وافته المنية اليوم الجمعة بعد صراع من المرض في أحد مستشفيات العاصمة تونس.

وتقدم أبو الغيط بخالص تعازيه إلى أسرة السفير الجمالي والدولة التونسية والمجتمع الدبلوماسي التونسي في هذا المصاب الجلل، داعيًا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وذكر أبو الغيط أن الجمالي اضطلع طوال فترة خدمته الممتدة بجهد متميز في حقل الدبلوماسية التونسية والعربية وكان له اسهام مقدر فيما بذله من جهد نصرة للقضايا العربية ودعمًا للعمل العربي المشترك، كما كان الجمالي ملتزمًا منذ تعيينه ممثلًا خاصًا للأمين العام إلى ليبيا عام 2016 بدعم الشعب الليبي والوقوف بجانبه والعمل بكل اخلاص لحلحلة الأزمة الليبية واخراج هذا البلد العزيز من حالة الصراع والانسداد السياسي التي يمر بها.

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