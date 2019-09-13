كريم مصيلحي: مؤتمرات الشباب فرصة للحوار والتوعية وإصدار قرارات رئاسية

أكد كريم مصيلحي، المنسق العام للمبادرة الشبابية العربية للتواصل الاجتماعي والثقافي، إن انعقاد مؤتمر الشباب في نسخته الثامنة غدا السبت، يأتي استمرار لسلسلة النجاحات والتي كان أولها في شرم الشيخ في عام 2016، قائلا :" إنه في كل مؤتمر تتضمن أجندة وجلسات نقاشية في غاية الأهمية، بالإضافة إلي توصيات التي تخرج في كل مؤتمر ونتابع تنفيذها".



وأضاف مصيلحي، في تصريحات صحفية له، أن جلسة "اسأل الرئيس" والتي تعقد في كل مؤتمر هي فرصة كبيرة ومساحة واسعة تمنح للشباب الذين لم يتمكنوا من حضور المؤتمر بأنفسهم إرسال أسئلتهم لرئيس الجمهورية ويجيب عنها، وتشهد الجلسة تفاعلا واهتماما بالغا من الجميع.



وأشار إلي أن أجندة المؤتمر الثامن تناقش قضيتين مهمتين، الأولى متعلقة بمحاربة الإرهاب إقليميا ومحليا والتي تخوض مصر حربا كبيرة ضده، والمحور الثاني سيتناول الشائعات والأكاذيب في حروب الجيل الرابع، والذي يعد ذا أهمية كبيرة لأنه سيخاطب فئة معينة وهم الشباب لأنهم الفئة التي تجلس طويلا على السوشيال ميديا والأكثر تعرض للشائعات، ويتم استغلالهم في تزييف الحقائق وتشويه المعلومات.



وأوضح مصيلحي، أن العناصر الخارجية تستهدف التأثير على الشباب من خلال وسائل عدة منها السوشيال الميديا والذي أصبح سلاحا هادما وليس بناء، مشيرا إلي أن المؤتمرات واللقاءات هي أحد وسائل التوعية المطلوبة لمواجهة التداعيات الخارجية.