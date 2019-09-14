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أخبار العالم

عُرس ديمقراطي تونسى فى مصر.. توافد الجالية على سفارة بلادهم في القاهرة للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية.. صور

السبت 14/سبتمبر/2019 - 02:09 ص
توافد الجالية على
توافد الجالية على سفارة بلادهم في القاهرة
نادر سمير:
فتحت السفارة التونسية بالقاهرة أبوابها فى الثامنة من صباح اليوم، لاستقبال أعضاء الجالية التونسية فى مصر للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية التونسية، وذلك فى أول يوم لتصويت التونسيين بالخارج، لاختيار رئيس لبلادهم خلفًا للرئيس التونسي السابق الباجي قايد السبسى الذى توفى فى شهر يوليو الماضى.

ويستمر التصويت اليوم حتى السادسة مساءً، على أن ينتهى التصويت يوم الأحد القادم، ويقدر عدد أبناء الجالية التونسية فى مصر، بحوالى ٧ آلاف مواطن.

ويجرى تصويت الجالية التونسية فى مصر، فى مركزين للاقتراع: الأول فى مقر السفارة التونسية بالقاهرة فى الزمالك، والثانى فى أحد الفنادق بمحافظة الاسكندرية.

وسيتم إعلان النتائج الأولية للجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية فى يوم 17 سبتمبر الجارى.

وقد أعلن نبيل بفون رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، فى وقت سابق، أن عدد من لهم حق التصويت فى الانتخابات الرئاسية يقدر بـ7 ملايين و88 ألف ناخب، وأوضح أن عدد مكاتب الاقتراع يبلغ 13450 مكتبًا داخل تونس، و384 مكتب تصويت خارجه.

ومن جانبه أوضح فاروق بوعسكر نائب رئيس الهيئة أن التصويت يتم فى 45 دولة عبر 390 مكتب اقتراع، حيث يقدر عدد التونسيين المقيدين بجداول الناخبين فى الخارج، 400 ألف تونسى يدلون بأصواتهم فى 390 مركز اقتراع.

ويتم التنافس على كرسي الرئاسة التونسية، بين 26 مرشحًا، بعد أن رفضت لجنة الانتخابات أكثر من ٧٠ مرشحًا.
عُرس ديمقراطي تونسى فى مصر.. توافد الجالية على سفارة بلادهم في القاهرة للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية.. صور
عُرس ديمقراطي تونسى فى مصر.. توافد الجالية على سفارة بلادهم في القاهرة للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية.. صور
عُرس ديمقراطي تونسى فى مصر.. توافد الجالية على سفارة بلادهم في القاهرة للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية.. صور
عُرس ديمقراطي تونسى فى مصر.. توافد الجالية على سفارة بلادهم في القاهرة للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية.. صور
عُرس ديمقراطي تونسى فى مصر.. توافد الجالية على سفارة بلادهم في القاهرة للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية.. صور

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