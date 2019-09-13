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منوعات

بحثًا عن الشهرة.. مغامرون يقفزون من فوق قطار إلى نهر بفيينا.. شاهد

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 05:10 م
صدى البلد
قسم المنوعات
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا، مقطع فيديو يرصد مغامرة جنونية وفي غاية الخطورة أقدم عليها ثلاثة أشخاص وكان من الممكن أن تودي بحياتهم، حيث قام هؤلاء الأشخاص بالقفز من فوق قطار متحرك فى نهر "الدانوب".

ويظهر المغامرون الثلاثة في بداية الفيديو وهم يقفون فوق سطح القطار في انتظار اللحظة المناسبة، قبل أن يقدموا على القفز في المياه واحدًا تلو الآخر في لقطة تحبس الأنفاس.

وتمت مشاركة الفيديو الخاص بالمغامرة، والذي تم التقاطه في العاصمة النمساوية "فيينا"، على موقع "إنستجرام" في وقت سابق من الشهر الجاري، حيث لاقى رواجًا واسعًا وحصد عددًا كبيرًا من المشاهدات خلال وقت قصير، وانهالت تعليقات الرواد الذين انتقدوا تلك المغامرة المتهورة، مشيرين إلى أنه كان من الممكن أن تكون هناك سفن أو حتى أشخاص يسبحون في النهر في ذلك الوقت، وأكدوا أن هؤلاء المغامرين لم يخاطروا بحياتهم فحسب، بل عرضوا حياة الآخرين للخطر أيضًا.

وعلق أحد الرواد قائلًا: "المخاطرة بحياتهم أو حياة الآخرين من أجل بضع لحظات من الشهرة أمر جنوني".

وأفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية في تقرير لها بأنه تم التقدم بشكوى ضد هؤلاء الرجال الثلاثة لقيامهم بخرق قوانين السكك الحديدية.


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