فحوصات ووسائل مجانية.. تعرفي على أماكن وتوقيت حملة حقك تنظمي بقنا

أنهت الحملة القومية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية "حقك تنظمي" مرحلتها الأولى بمحافظة قنا، بتقديم خدماتها لـ ٣٠ ألفا و٥٨١ سيدة بمراكز" قوص- نقادة- قفط- قنا- نجع حمادى".



تضمنت الحملة التي انطلقت يوم 8 سبتمبر الجارى، تقديم خدمات طبية متنوعة " وسائل منع الحمل- تثقيف صحى"للسيدات من خلال 250 عيادة ثابتة و 15 متنقلة لضمان وصول الخدمات لكافة السيدات المستهدفات فى القرى والنجوع.



قال اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا، إن المرحلة الأولى تضمنت تقديم وسائل تنظيم الأسرة لـ21 ألف و 797 سيدة، منهن 2633 حالة جديدة، كما تم تقديم خدمات طبية أخرى للمترددين على عيادات الحملة الثابتة والمتنقلة شملت عمل سونار لـ 860 سيده ومتابعة حمل لــ 1730 حالة، وإجراء كشف نساء لـ 1055 سيدو وعمل فحوصات متنوعة لـ 802 سيدة أخرى فيما تم تقديم المشورة الطبية لـ 4337 حالة.



وأشار محافظ قنا، إلى أن جميع خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية والأدوية تم تقديمها للمنتفعات مجانًا، لافتًا إلى أن المرحلة الثانية من الحملة سوف يتم اطلاقها الأحد المقبل 15 سبتمبر الجارى بمدن" أبوتشت، فرشوط، دشنا، الوقف" وتستمر حتى الخميس الموافق 19 سبتمبر الجارى.



وأوضح الدكتور رمضان الخطيب، وكيل وزارة الصحة بقنا، بأنه تم صرف 21 ألف ووسيلة خلال المرحلة الأولي من الحملة شملت"16326 حبوب مركبة، 1882 حبوب أحادية، 1816 حقن آحادية، 862 حقن مركبة، 401 كبسولات تحت الجلد، 298 لولب، 229 واقي، 47 قرص موضعي".



وأكد الخطيب، أن المديرية لديها مخزون كافي من وسائل تنظيم الأسرة لتغطية احتياجات المترددات على عيادات المرحلة الثانية من الحملة، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص 250 عيادة ثابتة و15 متنقلة لضمان وصول الخدمات لكافة السيدات المستهدفات فى القرى والنجوع.

