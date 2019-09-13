تشكيل الإسماعيلي أمام أهلي بنغازي في البطولة العربية

أعلن الجهاز الفني للفريق الاول بالنادي الاسماعيلي عن تشكيل الفريق لمواجهة أهلي بنغازي الليبي في دور ال ٣٢ من عمر بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال في مباراة الذهاب والمقرر إقامتها في السادسة من مساء اليوم الجمعة علي ستاد الإسماعيلية.



وجاء التشكيل كالاتي:

محمد فوزى

أسامة إبراهيم - باهر المحمدى - محمد مجدى الجمل - إبراهيم أبو اليزيد

أحمد مدبولى - محمود دونجا - محمد بيومى

عبد الرحمن مجدى - محمد الشامى

وجيه عبد الحكيم

البدلاء :

محمد مجدى

محمد هاشم

أحمد أيمن

عماد حمدى

همام طارق

محمد حمدى زكى

بينسون شيلونجو