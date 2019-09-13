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تعليم

تنسيق الثانوية الأزهرية 2019.. موعد تحويل الطلاب بين الكليات

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 05:18 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد شحتة
أعلنت جامعة الأزهر عن موعد التحويلات لطلاب الثانوية الأزهرية والراغبين في التحويل من الكليات التى تم ترشيحهم لها من خلال التنسيق الإلكتروني.

وأوضحت الجامعة أنه سيتم فتح باب التحويل الإلكتروني للطلاب والطالبات من الاثنين حتى الأربعاء المقبل، ويتاح فيه لمن تخلفوا عن تسجيل الرغبات في المرحلتين السابقتين أن يسجلوا وستكون فرصتهم الأخيرة.

وأعلنت الجامعة عن نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2019، وبلغت نسبة القبول بكليات القمة الأدبي البنين وهي كالآتي : كلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر بالقاهرة دراسات إسلامية لغة ألمانية نسبة 88،73%، وقسم الترجمة الفورية باللغة الإنجليزية 86،98 %، وقسم الدراسات الإسلامية باللغة الإنجليزية 84،60%، وقسم الدراسات الإسلامية بالفرنسية 83،81% .

أما كليات الأدبي البنات فنسب القبول بها كالآتي : دراسات إسلامية تفهنا الأشراف قسم الترجمة الفورية باللغة الإنجليزية 93،17%، وكلية الدراسات الإنسانية بالقاهرة قسم الترجمة الفورية باللغة الإنجليزية 92،02 %، وكلية البنات الأزهرية بالعاشر من رمضان قسم الترجمة الفورية باللغة الإنجليزية 92،54 % ، وكلية الدراسات الإنسانية بالقاهرة قسم اللغة الألمانية 91،59%.

كما بلغت النسبة المئوية للقبول بكليات العلمي البنين كالآتي : طب بنين القاهرة 95،54%، وطب بنين دمياط 95،08%،وطب بنين أسيوط 94،77%، وطب اسنان بنين القاهرة 94،62%، وطب اسنان بنين أسيوط 94،31 %، وصيدلة بنين القاهرة 93،96 %، وصيدلة بنين اسيوط 93،23%، وهندسة بنين القاهرة 91،23%، وهندسة بنين قنا 90،77%.

أما نسب القبول بكليات العلمي البنات : طب بنات القاهرة 96،62%، وطب بنات دمياط 96،15%، وطب بنات أسيوط 95،69%، وطب اسنان بنات القاهرة 95،85%، وصيدلة بنات القاهرة 95،31%، وصيدلة بنات أسيوط 94،92%، وهندسة بنات القاهرة 93،23%، وكلية التمريض للبنات 92،46%.

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