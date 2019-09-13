الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2019-2020 بجامعة الأزهر



أعلنت جامعة الأزهر عن موعد بداية الدراسة بالعام الجديد 2019-2020 ليكون في الحادي والعشرين من شهر سبتمبر الجاري.



وأوضحت الجامعة ان امتحان الفصل الدراسي الأول سيكون في الرابع من شهر يناير المقبل، اما اجازة نصف العام ستبدأ في الخامس والعشرين من نفس الشهر.



وأشارت الي ان بداية الفصل الدراسي الثاني سيكون في الثامن من شهر فبراير 2020 اما امتحان الفصل الدراسي الثاني فسيكون في التاسع من شهر مايو العام المقبل.



وذكرت انه ستتوقف الامتحانات للفصل الدراسي الثاني بسبب اجازة عيد الفطر وتستانف في الثلاثين من شهر مايو، اما امتحانات التصفية ستكون في الخامس من شهر سبتمبر فى العام الجديد.