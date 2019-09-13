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أخبار العالم

مباحثات سعودية أمريكية حول خطط المملكة لبناء مفاعل نووي

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 05:05 م
علما السعودية والولايات
علما السعودية والولايات المتحدة
رويترز
قال وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري اليوم الجمعة إنه سيجتمع مع نظيره السعودي الجديد الأمير عبد العزيز بن سلمان يوم الاثنين ومن المرجح أن يناقشا خطط المملكة لبناء مفاعلات نووية.

وتولى الأمير عبد العزيز منصب وزير الطاقة الأحد الماضي خلفا لخالد الفالح.

ولم يذكر بيري أين سيجتمع مع نظيره السعودي، لكن وزير الطاقة الأمريكي من المنتظر أن يحضر اجتماعات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا الأسبوع القادم.

وقال بيري أيضا إن إدارة ترامب تريد من السعودية أن توافق على معايير عدم الانتشار النووي، فيما يعرف بإتفاق (123)، قبل التوصل إلى أي إتفاقية.

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