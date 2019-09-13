مسابقة لأفضل الأعمال البحثية لمكافحة تعاطي وإدمان المواد المخدرة

أعلن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان عن مسابقة لأفضل عمل بحثي، يهدف إلى مناقشة المستجدات الحديثة في تناول قضية تعاطي وإدمان المواد المخدرة، كما يعبر عن آراء الشباب وأفكارهم ومقترحاتهم في إعداد مشروع للوقاية من تعاطي المواد المخدرة.
موضوع المسابقة كالآتي :-
الأبعاد المتعددة لقضية التدخين والمخدرات.
الآثار المرتبطة على التعاطي والمخدرات.
التعاطي والإدمان في ظل المتغيرات المجتمعية الحديثة.
نتائج البحوث والدراسات السابقة المرتبطة بالموضوع.
مقترح مشروع للوقاية من المخدرات بين طلاب الجامعة.
جوائز المسابقة : تمنح الجوائز للأعمال الفائزة على النحو التالي :-
المركز الأول 5000 جنيه
المركز الثاني 4000 جنيه
المركز الثالث 3000 جنيه
المركز الرابع إلى الخامس (لكل منهما) 1500 جنيه
من المركز السادس إلى العاشر (لكل منهما) 1000 جنيه
شروط المسابقة كالآتي:
تقديم عمل بحثي لا يقل عن 30 صفحة موثقة وعدد (1) CD عن البحث في حال الفوز بإحدى المراكز.
يلتزم الباحث باستخدام المعايير الخاصة بالبحث العلمي أثناء تناول القضية.
أن يكون طالب جامعي بإحدى الجامعات المصرية.
تقدم الأعمال خلال (30) يومًا من تاريخ الإعلان عن المسابقة 10/9/2019 .
تقييم الأعمال المقدمة بمعرفة لجنة يتم تشكيلها من خبراء الصندوق والأساتذة.
ترسل الأعمال PDF على البريد الإلكتروني للصندوق ([email protected]).
موضوع المسابقة كالآتي :-
الأبعاد المتعددة لقضية التدخين والمخدرات.
الآثار المرتبطة على التعاطي والمخدرات.
التعاطي والإدمان في ظل المتغيرات المجتمعية الحديثة.
نتائج البحوث والدراسات السابقة المرتبطة بالموضوع.
مقترح مشروع للوقاية من المخدرات بين طلاب الجامعة.
جوائز المسابقة : تمنح الجوائز للأعمال الفائزة على النحو التالي :-
المركز الأول 5000 جنيه
المركز الثاني 4000 جنيه
المركز الثالث 3000 جنيه
المركز الرابع إلى الخامس (لكل منهما) 1500 جنيه
من المركز السادس إلى العاشر (لكل منهما) 1000 جنيه
شروط المسابقة كالآتي:
تقديم عمل بحثي لا يقل عن 30 صفحة موثقة وعدد (1) CD عن البحث في حال الفوز بإحدى المراكز.
يلتزم الباحث باستخدام المعايير الخاصة بالبحث العلمي أثناء تناول القضية.
أن يكون طالب جامعي بإحدى الجامعات المصرية.
تقدم الأعمال خلال (30) يومًا من تاريخ الإعلان عن المسابقة 10/9/2019 .
تقييم الأعمال المقدمة بمعرفة لجنة يتم تشكيلها من خبراء الصندوق والأساتذة.
ترسل الأعمال PDF على البريد الإلكتروني للصندوق ([email protected]).