جوائز الشهر من الدوري الإنجليزي.. مدرب محمد صلاح الافضل وغياب اللاعبين الكبار

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم جوائز مسابقة الدوري الإنجليزي "البريميرليج " والتي شهدت تتويج الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول بجائزة الأفضل.



وحصد جائزة أفضل لاعب في الشهر الأول من المسابقة تيمو بوكي مهاجم نوريتش والذي سجل 5 أهداف في أول 4 مباريات بالدوري.



وذهبت جائزة افضل هدف الي هارفي بارنيس لاعب فريق ليستر سيتي والذي أحرزه في شباك شيفيلد يونايتد.



وغاب النجوم الكبار في مسابقة البريميرليج أمثال محمد صلاح ، وساديو ماني وأجويرو ورحيم ستيرلينج وغيرهم عن جوائز الشهر الاول.





