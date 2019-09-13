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رياضة

جوائز الشهر من الدوري الإنجليزي.. مدرب محمد صلاح الافضل وغياب اللاعبين الكبار

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 05:13 م
يورجن كلوب
يورجن كلوب
عبدالله هشام
أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم جوائز مسابقة الدوري الإنجليزي "البريميرليج " والتي شهدت تتويج الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول بجائزة الأفضل.

وحصد جائزة أفضل لاعب في الشهر الأول من المسابقة تيمو بوكي مهاجم نوريتش والذي سجل 5 أهداف في أول 4 مباريات بالدوري.

وذهبت جائزة افضل هدف الي هارفي بارنيس لاعب فريق ليستر سيتي والذي أحرزه في شباك شيفيلد يونايتد.

وغاب النجوم الكبار في مسابقة البريميرليج أمثال محمد صلاح ، وساديو ماني وأجويرو ورحيم ستيرلينج وغيرهم عن جوائز الشهر الاول.


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