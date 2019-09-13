اتصمم في 24 ساعة.. فستان يبرز أناقة راندا البحيري

تألقت الفنانة راندا البحيري، في اخر جلسة تصوير لها بفستان «بودر روز»، من قماش تل مطرز مشغول بورد طاير.



كما أن الفستان من تصميم احمد العجمي مصمم الأزياء، مؤكدًا أنه هو من اختار لون الفستان وفكرته.



وتابع العجمي أن الفستان تم الانتهاء من تصميمه في ٢٤ ساعة، كما نال الفستان إعجاب الفنانه راندا البحيري بطريقة كبيرة.



واعتمدت منيرة حيدر ميك اب ارتيست على وضع ألوان هادئه مع لون الفستان.