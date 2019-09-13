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ثقافة

وزيري يكشف سر عبقرية إضاءة خنسو بالكرنك.. فيديو وصور

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 06:15 م
إضاءة خنسو بالكرنك
إضاءة خنسو بالكرنك
علاء المنياوي
كشف د.مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار تفاصيل تاريخية مثيرة عن معبد خنسو "إله القمر" في منطقة معابد الكرنك بالأقصر، مشيرا إلي أنه كان لكل مدينة في مصر ما يسمي بالثالوث المقدس.

جاء ذلك أثناء جولة كاميرا موقع صدي البلد في الكرنك، وتابع: الأب هو الإله أمون رب الألهة وزوجته موت ولها معبد، والابن خونسو اله القمر وله معبد بناه له رمسيس الثالث ومات قبل إنهائه، ثم أكمل البناء رمسيس الرابع ورمسيس الحادي عشر ثم حريحور .

وقال وزيري: معبد خوسو من أكمل المعابد الموجودة، وطراز بنائه راعي أن تبدأ الإضاءة خافتة من الخارج حتي تختفي وتظلم تماما في الداخل عند قدس الأقداس.

وعن سر السناج علي النقوش الداخلية للمعبد، قال وزيري: اعمال الترميم جارية لرفع السناج وقد ظهرت النقوش في منتهي الروعة والجمال، وهناك بقايا سناج موجودة حاليا جاري العمل علي إزالتها.

وأضاف: أثناء فترة الاضطهاد الروماني للمسيحيين، هربوا واختبئوا واستخدموا أماكن للإعاشة منها معبد خنسو، ونتيجة ذلك تكونت طبقة السناج الذي غطي علي الألوان، وستتم إزالتها كلها ضمن المشروع الحالي،حيث بدأنا من 2015 ترميم جزء من معبد خونسو بتكلفة 11 مليون جنيه من المعونة الأمريكية ومركز البحوث الأمريكي.
وزيري يكشف سر عبقرية إضاءة خنسو بالكرنك.. فيديو وصور
وزيري يكشف سر عبقرية إضاءة خنسو بالكرنك.. فيديو وصور
وزيري يكشف سر عبقرية إضاءة خنسو بالكرنك.. فيديو وصور
وزيري يكشف سر عبقرية إضاءة خنسو بالكرنك.. فيديو وصور
وزيري يكشف سر عبقرية إضاءة خنسو بالكرنك.. فيديو وصور
وزيري يكشف سر عبقرية إضاءة خنسو بالكرنك.. فيديو وصور
وزيري يكشف سر عبقرية إضاءة خنسو بالكرنك.. فيديو وصور
وزيري يكشف سر عبقرية إضاءة خنسو بالكرنك.. فيديو وصور
وزيري يكشف سر عبقرية إضاءة خنسو بالكرنك.. فيديو وصور
وزيري يكشف سر عبقرية إضاءة خنسو بالكرنك.. فيديو وصور

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