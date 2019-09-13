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أخبار البلد

خبير زراعي: مصر تستطيع جني الملايين من زراعة الجوجوبا

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 05:17 م
الجوجوبا
الجوجوبا
جمال صلاح الدين
اكد المهندس نبيل الموجى خبير زراعة الجوجوبا ان التربة والمناخ فى مصر ملائمان تماما للتوسع فى زراعة الذهب الاخضر وجنى الملايين من عصر بذور الجوجوبا لتصبح من اعلى الدول فى الانتاج والتصدير.

وقال الموجى للاعلامى محمد غانم عبر فقرات برنامجه "الجدعان" على فضائية القاهرة والناس ٢، ان اول استثمار يابانى فى مصر كان فى زراعة الجوجوبا، لافتا الى ان مصر يمكن ان تصبح اكبر دولة فى زراعة الجوجوبا وتصدير زيوتها لأسواق العالم وجنى الملايبن.

واوضح الموجى ان محافظات مصر يمكن ان تزرع الجوجوبا بشكل تجريبى وتحويل زيوتها لزيوت صناعية تباع بــ٢٠٠ جنيه للكيلو كما تباع بذورها بــ ٩٠ جنيها للكيلو ويصدر الزيوت للاسواق العالمية بالعملة الصعبة وبأعلى الاسعار.

واشار الموجى ان الفدان يمكن ان يحقق ثروة كبيرة حيث ينتج ١٠٠٠ كيلو ويمكن عصرها وبيعها كزيوت محركات بأسعار مرتفعة.

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