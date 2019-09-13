بمشاركة 250 عارضا من 48 دولة.. غانم: صحارى الزراعى خطف أنظار العالم

أكد الإعلامى محمد غانم ان معرض صحارى الزراعى الدولى الذى تنظمه شركة انفورما العالمية فى دورته الـ ٣٢ ابهر فى يومه الأول رواده بما يقدمه من احدث انظمة التحكم فى الرى بالاقمار الصناعية ومعدات الزراعة الحديثة واستخدمات الطاقة الشمسية .



واوضح غانم عبر فقرات برنامجه " الجدعان" ان المعرض هذا العام يضم ٢٥٠ عارضا من ٣٦ دولة بالاضافة لـ ١٢ دولة تشارك لأول مرة بأجنحة ضخمة من منتجاتها ، وتنظمة شركة انفورما العالمية المسؤلة عن ٥٥ معرضا حول العالم.



ولفت غانم الى ان المعرض خطف انظار وفود المشترين بما تضمنه من اجهزة تكنولوجيا التحكم فى الرى عبر الاقمار الصناعية واحدث ماكينات رش المحاصيل ومعدات الزراعة الحديثة واستخدامات خلايا الطاقة الشمسية فى المشروعات العملاقة.