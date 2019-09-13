عاصفة رعدية تحرق 23 بقرة في لمح البصر .. شاهد ماذا حدث

تسبب صاعقة من البرق في مقتل 23 بقرة بعد أن ضربت احدى الابقار امام سياج حديدي ما تسبب في مصرع العشرات من الأبقار.



ويوضح فيديو نشرته صحيفة ديلي ميل مجموعة من الأبقار مصابة بحروق في بطنها مرصوصة بجوار بعضها في مزرعة في تكساس بعد اندلاع عاصفة رعدية.



وقال صاحب المزرعة انه هذا الامر اكثر المشاهد جنونية راها في حياته، مضيفًا أن العاصفة الرعدية التي ضربت المزرعة كانت ذات جهد كهربائي عال أدت إلى مصرع العشرات من الأبقار في لمح البصر.



وقال بوبي وودي الثالث إنه اكتشف هذا الحادث المرعب في مزرعته خارج أنونا في مقاطعة ريد ريفر بعد أيام قليلة من انتهاء العاصفة.





