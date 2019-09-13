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محافظات

تعرف على أماكن مبادرة ضعف وفقدان السمع عند الأطفال.. تنطلق غدا بالسويس

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 06:41 م
مبادرة ضعف وفقدان
مبادرة ضعف وفقدان السمع
حسن غنيمة
أعلن الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة بالسويس، انتهاء جميع الاستعدادات الخاصة بالمديرية للمبادرة الرئاسية لاكتشاف وعلاج ضعف وفقدان السمع عند الأطفال حديثى الولادة غدا السبت تحت شعار "100 مليون صحة"، والتى تستهدف كل المواليد الجدد.

وأشار الدكتور محمد يوسف ، فى تصريحات صحفية له اليوم ، إلى أن المديرية تستعد لتطبيق هذه المبادرة في 8 مراكز بإدارات "السويس ، الأربعين ، الجناين، فيصل، عتاقة"، لافتا إلى أن المراكز هى "مكتب صحة السويس، مركز الأربعين، مركز الشروق، وحدة كبريت، مركز مبارك، مركز التوفيق، مركز الصباح، مركز الإيمان".

وأضاف " يوسف " أن المبادرة تهدف إلى اكتشاف وعلاج ضعف وفقدان السمع عند الأطفال حديثى الولادة من خلال عمل فحص سمعى للأطفال بالوحدات الصحية، ولا يستغرق الفحص سوى بعض الدقائق ، ويبين ما إذا كان الطفل طبيعيًا أم يشتبه فى إصابته بضعف السمع.

ومن المقرر أن يتم تطبيق هذا الفحص عند تسجيل الطفل لاستخراج شهادة الميلاد، ولن يتم استخراجها إلا بعد مرور المولود به.

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