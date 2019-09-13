القس أندريه زكي يترأس احتفال مئوية الكنيسة الإنجيلية المشيخية بالفجالة

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الجمعة، الاحتفال بمئوية الكنيسة الإنجيلية المشيخية بالفجالة بحضور عدد من قيادات الطائفة الإنجيلية بمصر.



وخلال كلمة الافتتاح قال رئيس الطائفة الإنجيلية "في هذا اليوم لا نحتفل فقط باليوبيل المئوي على إنشاء هذه الكنيسة العريقة، بل نقف أمام الله رافعين أيادينا شاكرين وممتنين، لاستخدامه لنا – ككنيسة وأفراد – أن نكون نورًا وملحًا في العالم"، مضيفًا "إننا ندرك أن احتفالنا باليوبيل، كما يعلمنا الكتاب المقدس، أن اليوبيل سنة الحرية، سنة التنازل عن الديون، سنة التوازن بين أفراد المجتمع، وهو أيضًا يشير إلى الحرية، حرية نحو مزيد من الإبداع، ومزيد من العمل الجاد".



شارك في برنامج الاحتفال، القس سليمان صادق الراعي الإكرامي للكنيسة، والقس نادي لبيب رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والقس رفعت فتحي الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي، والقس أمير ثروت رئيس مجلس المؤسسات التعليمية بسنودس النيل الإنجيلي وراعي الكنيسة، والدكتور القس عاطف مهني عميد كلية اللاهوت الإنجيلية، والدكتور القس إكرام لمعي رئيس مجلس الإعلام والنشر بالكنيسة الإنجيلية.



كما شارك في الاحتفالية القس ثروت سمير رئيس مجمع القاهرة الإنجيلي، والقس إميل زكي، مؤرخ الكنيسة الإنجيلية بمصر، والدكتور القس عزت شاكر راعي الكنيسة الإنجيلية بمدينة نصر.