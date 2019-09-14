نائب رئيس جامعة جنوب الوادي: تنظيم أول مهرجان للفروسية تزامنًا مع انتصارات أكتوبر.. دخول مبانى جديدة للإسكان الطلابى بالمدن الجامعية.. لا تراجع عن تطبيق تجربة التصحيح الإلكتروني

نائب رئيس جامعة جنوب الوادى لشئون التعليم والطلاب:





معسكـــــرات لاستقبـــــــال الطــلاب الجــــدد بكـافــــة الكليـــات

دخول مبانى جديدة للإسكان الطلابى بالمدن الجامعيــة

تسكين جميــــع الطــــــــلاب بكلية التربيـة فى البحر الأحمر

تنظيم أول مهرجان للفروسية تزامنًا مع انتصارات أكتوبر

موقع الكترونى لمســــــاعدة الطــــلاب من صندوق التكــافل

لا تراجع عن تطبيق تجربة التصحيح الالكترونى بالجامعة













أكد الدكتور محمد أبوالفضل بدران، نائب رئيس جامعة جنوب الوادى لشئون التعليم والطلاب، فى حوار مع " صدى البلد" انتهاء الجامعة من كافة الاستعدادات اللازمة لاستقبال العام الأكاديمى الجديد 2019 / 2020، و سوف تستقبل طلابها الجدد بمعسكرات استقبال بجميع الكليات، كما تم الانتهاء من إعلان جداول المحاضرات على المواقع الالكترونية للكليات، لضمان انتظام الدراسة من اليوم الأول، مع تفعيل منظومة الدفع الالكترونى للرسوم الدراسية ورسوم الإقامة بالمدن الجامعية لطلاب جميع الفرق الدراسية.









* حدثنا عن خطة الأنشطة الطلابية للعام الجديد؟





** انتهت الجامعه من وضع خطة الأنشطة الطلابية خلال العام الجديد، والتى تشمل تنظيم سباق للدراجات في اليوم الثانى لبدء الدراسة، وهذا السباق متاح لجميع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وطلابها وطالباتها، كما أن الطلاب ذوى القدرات الخاصة مشاركين في السباق، وستكون هناك جوائز للفائزين، وهناك احتفالات ثقافية وفنية بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة تنظمها الجامعة، إلى جانب تنظيم ورش فنية حول الخط العربى والحرف اليدوية، بجانب مراكز تدريب الكاراتيه والكونغ فو وكرة السلة والطائرة والأصبوحات والأمسيات الشعرية، ومسابقة للطلاب المثاليين والمثاليات.





كذلك عودة جلسات نادى الأدب والفكر ليكون مكتشفًا للمواهب الأدبية في الشعر والقصة القصيرة والرواية والمسرح، مع تكوين فريق بمسرح الجامعة، إضافة إلى استمرار ليالى جنوب الوادى التى تعنى باكتشاف المواهب الأدبية والفنية في العزف والغناء الفردى والجماعى والإنشاد الدينى والابتهالات، كما أن هناك ندوات تثقيفية عن محاربة الإدمان واالتنمية البشرية ودورات الإسعافات الأولية، بجانب الرحلات إلى الأقصر وأسوان والغردقة وشرم الشيخ والقاهرة والقاعدة البحرية بسفاجا وزيارة أنفاق قناة السويس وجبل الجلالة والعاصمة الإدارية الجديدة ليشاهد الطلاب على أرض الواقعة المشروعات القومية العملاقة التى تنفذها الدولة.









* وماذا عن الأنشطة الرياضية؟

سوف يتم تنظيم الدورة العربية الخامسة عشر لحماسيات كرة القدم فى نوفمبر المقبل، و تنظيم دورى داخلى لكليات الجامعة في القدم والطاولة والتنس وكرة السرعة، وسيكون هناك دورى "ثقافي – فنى – رياضى" على مستوى الجامعة، ومعسكر كشفى للجوالة وبطولة للشطرنج، كما تنظم الملتقى الثقافى الأفريقى الثانى، مع تفعيل فكرة الصالونات الثقافية.









* هل هناك فعاليات جديدة سوف يشهدها العام الحالي؟

** ستعقد ولأول مرة بالجامعه مهرجان الفروسية لطلاب الجامعات المصرية الفوارس، بحيث يكون هناك سباق للخيول مع مسابقة تنافسية للتحطيب ومسابقة لاختيار أفضل فارس في ترويض الخيول والتحكم في سرعتها ورقصها، وذلك في إطار حرص الجامعة على إحياء التراث والحفاظ عليه، مشيرًا إلى أن المهرجان سيقام خلال شهر أكتوبر تزامنًا مع احتفالات الدولة بذكرى نصر أكتوبر العظيم.













* المدن الجامعية أزمة كل عام.. إلى أين وصلت جهود الجامعه فى هذا الملف ؟

** العام الجامعى الجديد يشهد دخول مبانى جديدة للإسكان الطلابى بالمدن الجامعية، ونأمل تلبية معظم احتياجات الطلاب في التسكين، وقد وافق الدكتور يوسف الغرباوى رئيس الجامعة، على تسكين الطلاب الذين يعانون من مشكلات ثأرية أو ظروف مالية ملحة أو ظروف اجتماعية تستوجب تسكينهم بالمدن الجامعية، كما تم تسكين جميع الطلاب الملتحقين بكلية التربية بفرع الجامعة بالغردقة.





* للجامعة دور كبير فى مساعدة طلابها.. كيف تتعامل الجامعة مع هذا الأمر؟

** الجامعة فتحت موقع الكترونى لاستقبال طلبات الطلاب الراغبين في الحصول على مساعدات من صندوق التكافل لأى طالب يعانى من ضائقة لا تسمح بتحمل الرسوم الجامعية، حيث يقدم الطلب مرفقًا به الأوراق الثبوتية التى تثبت حالته الاقتصادية وستقوم الجامعة بدفع جزء من الرسوم أو الرسوم كافة حسب طبيعة الحالة، وقد كان للجامعه دور ملموس العام الماضى حيث قدمت مساعدات للطلاب من خلال صندوق التكافل فى العام الماضى بلغت 2 مليون و400 ألف جنيه.









*التصحيح الالكترونى تجربة توسعت فيها الجامعه العام الماضى.. هل تستأنف التجربة أم تتوقف للتقييم؟







