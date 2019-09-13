لصان يستخدمان حصانًا لسرقة موتوسيكل ببريطانيا .. فيديو

لجأ شابان مراهقان إلى حيلة غريبة من نوعها من أجل سرقة دراجة نارية في وضح النهار، حيث استعانا بـ"حصان" لتنفيذ جريمة السرقة؛ وأظهرت لقطات مصورة نشرها موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية اللحظة التي قام فيها اللصان بربط الحصان في الدراجة النارية، وكانا يحاولان دفعه كي يجرها على طول الطريق من أجل الفرار بها، بدلًا من محاولة قيادتها.



يشار إلى أن تلك الواقعة حدثت في مدينة "دارتفورد" بمقاطعة "كنت" البريطانية.



وقام مالك الدراجة النارية بمشاركة منشور على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تحدث فيه عن تفاصيل عملية السرقة التي تعرض لها، موضحًا أنه توجه لتناول الغداء ولدى عودته كانت دراجته النارية اختفت، كما أشار إلى أنه كان قد قام بشرائها منذ شهرين فقط.



وفي بداية الفيديو، شوهد الحصان وكان يقف ثابتًا دون حراك، في حين كان رأسه فقط ظاهرا أمام كاميرا المراقبة، وبعد مضي بعض الوقت، بدأ الحصان يتحرك بشكل بطيء متجهًا ناحية الطريق الرئيسي، ليظهر بعد ذلك اللصان وهما جالسين على متن الدراجة النارية ويمسك أحدهما بزمام الحصان.



وكما يتضح من خلال الفيديو الذي يرصد تفاصيل السرقة، فإن الحصان كان يسحب الدراجة النارية بصعوبة بالغة خاصة في ظل وجود اللصين على متنها، وهو ما جعل عملية الفرار بالدراجة النارية "بطيئة بعض الشيء"، وبذلك تعتبر هذه السرقة بدون شك واحدة من أغرب عمليات السرقة على الإطلاق.



ولم يتم الكشف عن المزيد من التفاصيل المتعلقة بالواقعة، أو إذا ما كان قد تم القبض على اللصين ام لا.





