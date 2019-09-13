خد الفلوس وخلع.. سقوط موظف بالمعاش ينصب على المواطنين بالغربية

ضبطت المباحث الجنائية بالغربية اليوم موظفا بالمعاش لإتهامه بالنصب على مواطنين مقابل توظيفهم بمؤسسات حكومية بمركز زفتي.



تلقي اللواء محمود حمزه مدير أمن الغربية إخطارا من اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية يفيد بوورد بلاغات الوارده لقسم مكافحة جرائم الاموال العامه حول قيام المدعو "حسن .ع .م .ب" مواليد١٩٥٢ بالمعاش ومقيم قرية شبرا ملس مركز زفتى.والسابق اتهامه فى عدد{٢} قضية (نصب) آخرهم القضية رقم٢٠١٩/٤٣٠٤جنح مركز زفتى (نصب) النصب والاحتيال على عدد من المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغ اجماليها (٢٨١٠٠٠) جنيه مقابل تعيينهم ببعض الجهات الحكومية وتسفير البعض منهم لأداء مناسك الحج..وعدم التزامه بذلك ورفضه رد المبالغ المالية للشاكين ..والمطلوب ضبطه وإحضاره فى عدد(٤) قضايا نصب.



كشفت تحريات العقيد وليد فايد رئيس مباحث الأموال العامة صحة تلك الوقائع وقيام المتهم المذكور بممارسة نشاط فى النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تعيينهم ببعض الجهات الحكومية وتسفيرهم لأداء مناسك الحج ..وهروبه من محل إقامته خشية ضبطه نظرا لملاحقة الشاكين له



تمكن ضباط قسم مكافحة جرائم الاموال العامه من ضبط المتهم المذكور حال تردده على محل إقامته بناء على معلومات سابقه وبمواجهته اعترف بارتكابه الوقائع سالفة الذكر وتعهد برد المبالغ المالية للشاكيين.



وفى وقت لاحق تبلغ لمركز شرطة زفتى من عدد(١٤) مواطنا ضد المتهم المذكور عقب علم الشاكين بضبطه واتهموه بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ ماليه بلغ اجماليها (٦٨٩٠٠٠) جنيه لذات الاسباب وأخطرت النيابة العامة للتحقيق فى الواقعة.