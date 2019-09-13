مستشار رئيس الإمارات: مؤتمر الأوقاف ذو قيمة كبيرة وله أهمية عظمى وجليلة

وصل إلى مقر انعقاد المؤتمر الثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية الشيخ علي بن عبد الرحمن الهاشمي مستشار رئيس دولة الإمارات الشقيقة للشؤون القضائية والدينية السابق يرافقه وفد رفيع المستوى .



وأكد الهاشمي على وجود مكانة علمية كبيرة لوزير الأوقاف المصري لما يقدمه من دعم وتجديد للخطاب الديني في مصر وينتفع به الكثيرون ، لافتا الى مؤتمر الأوقاف هذا العام ذو قيمة كبيرة وله أهمية عظمى وجليلة .



وأضاف الهاشمي أن بناء الدول يقوم على مرتكزات أساسية منها: الإيمان ، والعدالة ، والقيم والأخلاق، وهذه المرتكزات إذا ما تم مراعاتها وأخذها بعين الاعتبار فلن يكون للتطرف مكان.