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أخبار العالم

عضو بجماعة إرهابية.. فرنسا تتهم أحد دبلوماسييها بمعاداة المسلمين

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 06:23 م
فرنسا تتهم أحد دبلوماسييها
فرنسا تتهم أحد دبلوماسييها بمعاداة المسلمين
رحيم يسري
اتهمت السلطات الفرنسية دبلوماسيا فرنسيا يعمل في سفارتها بالسلفادور على خلفية ارتباطه بمجموعة يمينية متشددة مناهضة للمسلمين خططت لشن هجمات إرهابية ضد المسلمين في فرنسا.

وبحسب مجلة "لوبوان" فإن الأمن الداخلي اعتقل الدبلوماسي المشتبه به في فرنسا واتهم بالارتباط بمجموعة من الإرهابيين، حسبما أكدت مصادر مطلعة على القضية.

وتقول المصادر إن الدبلوماسي لم يكن متعاطفًا فحسب بل كان عضوًا نشطًا في المجموعة اليمينية المتشددة التي تسمي نفسها "حركة فعل القوات العملياتية".

كما اتّهم 13 عضوًا في المجموعة بالانتماء إلى جماعة إجرامية العام الماضي، وبينهم شرطي متقاعد يعتقد أنه زعيم المجموعة، كما انهم خططوا لمهاجمة المسلمين وأعربوا عن طموحهم في "مكافحة الخطر الإسلامي".

من جانبها ذكرت صحيفة "لو باريزيان" أن الدبلوماسي الفرنسي وضع تحت المراقبة القضائية تورط في مخططات لشنّ هجمات عبر الإنترنت. ووجهت الاتهامات إليه وتم تعليق مهامه الدبلوماسية.

وتقول حركة "فعل القوات العملياتية" إنها تعمل على "محاربة التهديد الإسلامي"، بينما عثر، العام الماضي، على أسلحة نارية وذخيرة ومعدات صناعة متفجرات في منازل المشتبهين الـ13 الذين تم توقيفهم.

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