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فن

نور بروجيكت باند يحيى حفلًا كبيرًا اليوم بالعين السخنة

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 06:28 م
نور بروجيكت باند
نور بروجيكت باند
شيري نبيل
يحيى نور بروجيكت باند حفلًا جماهيريا كبيرًا مساء اليوم الجمعة 13 سبتمبر بقريه بلو بلو بالعين السخنة، ضمن سلسلة الحفلات الصيفية.

ويتكون فريق نور بروجيكت من 6 أفراد، وهم: نور عاشور عازف الساكسفون الشهير مع الكينج محمد منير وهو الذى يقوم بالغناء أيضًا، وأوسو لطفى الجيتاريست، ومحمود عبدالفتاح على العود، ووائل بدراوى على الكيبورد، ومحمد نبيل بركشن وعظيمة على الطبلة والغناء، ومروان حامد درامز.

الجدير بالذكر أن فريق نور بروجيكت باند قام بإحياء أكثر من حفل داخل وخارج مصر منذ بداية الصيف كما أصدر نور بروجيكت باند ألبوم جديد بعنوان " أول ألبوم " في مارس 2019.

كما أحيوا بعض الحفلات بمهرجان شتوتجارت بألمانيا فى شهر يوليو الماضي كما سيتم استضافتهم فى ألمانيا فى شهر نوفمبر المقبل لإقامة ورش عمل وحفلات غنائية.

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