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توك شو

الفنانة نورهان تكشف لأول مرة عن وظيفتها الحقيقية.. فيديو

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 06:31 م
الفنانة نورهان
الفنانة نورهان
خالد محيي الدين
قالت الفنانة نورهان، إنها تولي اهتماما كبيرا بعملها في تربية الأطفال، بجانب عملها الفني، حيث بدأت في مجال التدريس ببعض المدارس الدولية.

ونوهت، "نورهان" خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي "أحمد مجدي" في برنامج "ستوديو البلد" المذاع علي قناة "صدي البلد" الفضائية، إلى أن العمل مع الأطفال يمنحها طاقة إيجابية كبيرة، مؤكدة أنها تولي اهتماما كبيرا بعملها معهم أكثر من الفن.

وأضافت الفنانة "نورهان"، أنها الابنة الوحيدة لأسرتها، ما كان دافعا كبيرا لها للعمل في ذلك المجال.

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