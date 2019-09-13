مؤمن زكريا .. رسائل مؤثرة من مشاهير الكرة لمؤازرة الحراق: بانتظارك يا بطل وستعود أقوى

رسالة وليد سليمان لـ مؤمن زكريا

مارتن يول لـ مؤمن زكريا

رسالة مجدي قفشة لـ مؤمن زكريا

رسالة كارتيرون لـ مؤمن زكريا



رسالة أحمد شوبير لـ مؤمن زكريا



ووجه أحمد شوبير كابتن نادى الأهلى السابق ومنتخب مصر، رسالة إلى مؤمن زكريا بعد عرض حلقته أمس لبرنامج "اللعيب" عبر قناة ام بي سي مصر وتحدثه عن حالته النفسية.



وكتب "أحمد شوبير" من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": ‏كل شيء في هذه الحياة يتغير لكن لابد أن تكون علي يقين أنك ستعود للأفضل.. ان شاء الله يا مؤمن ترجع أحسن من الأول".

رسالة عصام الحضري لـ مؤمن زكريا



فيما دعم عصام الحضرى حارس مرمى النجوم، مؤمن زكريا لاعب الأهلى بعد عرض حلقة أمس وتحدثه عن إصابته وبعده عن الملاعب.



وغرد عصام الحضرى من خلال حسابه الشخصى: "الف سلامة عليك يا مؤمن، إن شاء الله ترجع اقوى واحسن من الأول، شفاك الله وعافاك، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك".





رسالة شريف إكرامي لـ مؤمن زكريا



وجه شريف إكرامى حارس مرمى النادى الأهلى ومنتخب مصر، رسالة إلى مؤمن زكريا بعد عرض حلقته أمس علي برنامج " اللعيب" عبر قناة ام بي سي مصر وتحدثه عن حالته النفسية.



ونشر إكرامى صورة لـ مؤمن زكريا من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر وكتب عليها: "الإصابات هي أصعب و أقوى اختبار لإرادة اللاعب وقوَته لكن عندما تواجه إصابة تهدد مشوارك كلاعب قبل الأوان هنا وَجَب علي الجميع الالتفاف والدعم والمساندة، نحنُ جميعًا في انتظارك يا مؤمن للعودة أقوي مما كنت..ألف سلامه عليك".



رسالة حازم إمام لـ مؤمن زكريا



فيما لم يفوت حازم إمام كابتن نادى الزمالك السابق ومنتخب مصر، الفرصة إلا ووجه رسالة إلى مؤمن زكريا بعد عرض حلقته أمس لبرنامج " اللعيب " عبر قناة ام بي سي مصر وتحدثه عن حالته النفسية .



وكتب " حازم إمام " من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر " ان شاء الله ترجع أحسن من الأول وتكسر الدنيا #مؤمن_زكريا ألف سلامة عليك يا بطل.



مؤمن زكريا يسافر إلى ألمانيا



ومن المقرّر أن يغادر مؤمن زكريا إلى ألمانيا مطلع الشهر المقبل للخضوع لفحص طبي كامل، خاصة في الجهاز العصبي لإيضاح الأمور الخاصة به وموقفه من العودة للملاعب.



وتحدث مؤمن زكريا أمس الخميس في حوار مع مهيب عبد الهادي، وأكد أن إصابته نفسية 60%، وسوف يسافر إلى ألمانيا لتلقي العلاج، مؤكدا أنه كان وحيدًا طوال الفترة الماضية دون دعم أو مساندة من أي أحد .



وكان مؤمن زكريا لاعب فريق كرة القدم الأول بنادي الأهلي قد أكد استمراره مع المارد الأحمر حتى يتم شفاؤه بشكل كامل وحصوله على فرصة جيدة ليحكم فايلر المدرب الجديد على خروجه أو بقائه.



وأضاف مؤمن زكريا في تصريحات تليفزيونية أنه مستمر مع النادي الأهلي رغم عدم قيده في القائمة وله الحق في توقيع عقود لأي ناد آخر خلال الفترة المقبلة.



ونعرض لكم مسيرة مؤمن زكريا مع النادي الأهلي :



انتقل مؤمن زكريا إلي النادي الأهلي في الانتقالات الشتوية موسم 2014-2015 وخاض 14 مباراة سجل 7 أهداف خلال مباريات الكأس لعب 4 مواجهات وسجل هدف وحيد.



مباريات شارك فيها مؤمن زكريا



وشارك في 12 مباراة بالبطولات القارية مع النادي الأهلي سجل 3 أهداف بإجمالي مشاركات في البطولات المختلفة 32 مباراة وسجل 12 هدفا.



وفي موسم 2015-2016 شارك مؤمن زكريا في 46 مباراة سجل خلالها 13 هدفا.



إصابة مؤمن زكريا



وقبل أن يتعرض للإصابة موسم 2016-2017 خاض مؤمن زكريا 38 مباراة سجل خلالها 12 هدفا.



وحقق عدة ألقاب مع النادي الأهلي حيث توج بلقب السوبر المصري 2015 - و2017 بجانب بطولة الدوري عام 2016.

أتملاعب النادي الأهلي، 6 أشهر كاملة غائبًا عن المشاركة في المباريات، الأمر هذا كان دافعًا قويًا لظهور اللاعب والحديث بشأن مستقبله، وموعد عودته إلى الملاعب وخوض المباريات واستعادة نغمة التألق التي كان يتميز بها فيإصابتي النفسية سبب ابتعادي عن المشاركة في المباريات، هكذا كشف النجم، خلال تصريحات تلفزيونية نشرت بالأمس، مما دفع زملائه اللاعبين لتوجيه رسائل مؤازرة للاعب من خلال منصات التواصل الاجتماعي، يمكنكم التعرف على أبرزها من خلال التقرير التالي:وجهلاعب النادى الأهلى رسالة إلىبعد عرض حلقته أمس لبرنامج "اللعيب" عبر قناة ام بي سي مصر ويتحدث عن حالته النفسية.وكتب "وليد سليمان" من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" ‏‏‏الف مليون سلامه عليك يا حبيبي ان شاء الله هترجع احسن من الاول كلنا معاك في انتظارك يا بطل".هذا فيما وجهالمدير الفني السابق لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، رسالة خاصة إلى نجم، وذلك بعد أزمة مرض اللاعب الأخير.وقالعبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "عزيزي، أتمنى أن تكون أقوى عندما كنا معًا في الأهلي"، ناشرًا صور تجمعهما عندما كانمديرًا فنيًا للناديوجه محمد مجدي قفشة لاعب النادى الأهلى، رسالة إلىبعد عرض حلقته أمس لبرنامج "اللعيب" عبر قناة ام بي سي مصر وتحدثه عن حالته النفسية.وكتبمن خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": ‏‏ربنا يشفيك يارب ❤️🙏🙏".ومن جانبه، وجهالمدير الفنى السابق للنادى الأهلى، رسالة إلىبعد عرض حلقته أمس على برنامج " اللعيب" عبر قناة ام بي سي مصر وتحدثه عن حالته النفسية.ونشرصورة لـمن خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام وكتب عليها: "نعرف أنك لاعب عظيم آمل أن تعود قريبا.