العليا للانتخابات التونسية: إقبال كثيف في أول أيام الاقتراع بالخارج.. فيديو

قال نبيل بفون رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، إن العملية الانتخابية انطلقت في الخارج بمدينة سيدني بأستراليا، وتبعها باقي اللجان الانتخابية في مختلف أنحاء العالم.



وأضاف نبيل بفون في مداخلة هاتفية على قناة " تن:" قائلا:" تم افتتاح 384 مكتب اقتراع في الخارج لاستقبال الناخبين التونسيين وشهد اليوم الأول من عملية الاقتراع أقبالا كثيفا من التونسيين ومن المتوقع تزايد نسب المشاركة في الانتخابات في اليوم الثاني".



وتابع نبيل بفون:" تلقينا شكاوى من الناخبين التونسيين بخصوص عدم إدراك أسماء الناخبين في القوائم الانتخابية خارج تونس".



وأكمل نبيل بفون:" العملية الانتخابية تسير بشكل جيد، ولا علم لنا بانسحاب أي مرشح رئاسي، وأي انسحاب لا يؤثر على العملية الانتخابية".

